Kepez Belediyesi’nin Antalya Kütüphanesi, 2024 yılında 1 milyon 46 bin 504, 2025 yılı Ocak ayında da 85 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Kepez Belediyesi çatısı altında hizmet veren Antalya Kütüphanesi, geçtiğimiz yıl 1 milyon 46 bin 504 kişi ziyaret etti. Her yaşa ve kesime özel ayrılan kütüphanede 3-7 yaş grubu için çocuk kütüphanesi, ilkokul ve ortaokul düzeyi için gençlik bölümü, giriş ve birinci kat ortak çalışma alanları, ikinci kat ön lisans ve lisans seviyesine ayrılırken, üst katlar ise yüksek lisans ve akademik çalışmalara yönelik hizmet veriyor. Güzel sanatlar kütüphanesi, alanına özel seçme eserleriyle dikkat çekerken, dini eserler kütüphanesi ise teoloji üzerine önemli kaynakları barındırıyor.

Ocak ayında 85 bin kişi ziyaret etti

Haftanın altı günü 24 saat hizmet veren 9 bin metrekarelik kütüphane, bahçesi, kafeteryası ve sessiz çalışma alanlarıyla dikkat çekiyor. Ziyaretçilerine konforlu bir çalışma ortamı sunan kütüphaneyi ziyaret etmek isteyenler, e-Devlet üzerinden üyelik başvurusunda bulunduktan sonra saat 10.00 ile 20.00 arasında kimlikleriyle şahsen başvurarak üyeliklerini aktif hale getirebiliyor. Kütüphanede bulunan kitaplar, koruma sistemiyle donatılmış olup ödünç verilemiyor. Üye sayısı 100 bine yaklaşan kütüphane, Ocak ayında 85 bin ziyaretçiyi ağırladı.