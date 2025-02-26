Antalya'nın Kumluca ilçesi Ahmet Ali Ağa Bulvarı sanayi kavşağında öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, 07 AUM 464 plakalı Kamyon sürücüsü, 07 V 7786 plakalı otomobile arkadan çarptı.Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA)- Çevredekilerin kazayı ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Kısa süreliğine trafiğe kapanan yol, Kumluca Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerinin kaza tutanağının ardından araçların yoldan kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.