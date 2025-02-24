26. Geleneksel Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında düzenlenen Kumluca Halı Saha Futbol Turnuvası'nda şampiyon belli oldu. Turnuvanın finali büyük bir heyecanla tamamlandı. Final maçında Rota Kilidonia-Kahve Diyarı, Ekonomik Tarım-BŞF Açıkyürek'i 2-1'lik skorla yenerek şampiyon oldu.Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA) - Antalya Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Kumluca Belediye Başkanı Uzm. Dr. Mesut Avcıoğlu, önceki dönem Antalya Milletvekili Aydın Özer, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kıymacı, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Erol Koca, Kumluca Belediye Spor Kulübü Başkanı Mustafa Öztürk, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda Kumlucalı vatandaşın katıldığı final maçında dostluk ve centilmenlik ön plandaydı.

Belediye Başkanı Uzm. Dr. Mesut Avcıoğlu, turnuva öncesi yaptığı konuşmada, sporun dostluk, centilmenlik ve kardeşliği pekiştiren büyük bir değer olduğunu vurguladı.

Başkan Avcıoğlu,

“Bugün burada bir takım şampiyon olacak, ancak asıl kazanan dostluk, centilmenlik ve dayanışmadır. Turnuvamıza renk katan tüm takımlarımıza, futbolcularımıza, hakemlerimize ve turnuvamıza katkı sağlayan tüm sponsorlarımıza teşekkür ediyor, dereceye giren takımlarımızı tebrik ediyorum.” dedi.

Üçüncülük maçında ise Nur Pide, BHN Otomotiv-Burak Harman'ı 3-2 yenerek turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

Dereceye giren takımlara ve sporculara ödülleri, Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Belediye Başkanı Uzm. Dr. Mesut Avcıoğlu, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kıymacı, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Erol Koca, Kumluca Belediye Spor Kulübü Başkanı Mustafa Öztürk, siyasi parti temsilcileri ve belediye meclis üyeleri tarafından takdim edildi.



Kaynak: İGF