Antalya Kültür Sanat, dünyaca ünlü üç kadın sanatçının eserlerini bir araya getiren Hesaplar ve Tesadüfler / Calculations and Coincidences sergisiyle kapılarını sanatseverlere açtı. Macaristan Ulusal Bankası Koleksiyonu’ndan derlenen eserlerle oluşturulan sergi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde açılışını yaptı.

Sergi, algoritma sanatının öncülerinden Vera Molnr, Dra Maurer ve Gizella Rkczy’nin eserlerini bir araya getirerek sanatseverlere benzersiz bir deneyim sunuyor. Molnr’ın bilgisayar sanatı üzerindeki etkisine odaklanan sergi, aynı zamanda Maurer ve Rkczy’nin matematik ve algoritmalarla sanatı nasıl dönüştürdüğünü gözler önüne seriyor.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, serginin açılışıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Antalya’nın kültür ve sanat alanındaki gelişimini desteklemeye devam ediyoruz. Sanatın teknolojiyle buluştuğu bu özel serginin kentimizde yer almasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Antalya Kültür Sanat, uluslararası sanatçıları ve koleksiyonları kentimize taşıyarak Antalya’nın kültürel çeşitliliğini zenginleştiriyor" dedi.

Sanatseverleri sanat ve algoritmanın kesişim noktasına davet eden Hesaplar ve Tesadüfler sergisi, 27 Nisan 2025’e kadar Antalya Kültür Sanat’ta ziyaret edilebilecek.