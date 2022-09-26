Bahar dönemini ’Rodin’ sergisiyle kapatan Antalya Kültür Sanat(AKS) kapılarını önümüzdeki çarşamba günü iki yeni sergiyle açıyor.

Bahar dönemini ’Rodin’ sergisiyle kapatan Antalya Kültür Sanat(AKS) kapılarını önümüzdeki çarşamba günü iki yeni sergiyle açıyor.

“Sagalassos’u İzlemek” başlıklı birinci sergi UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan ve bölgenin en iyi korunmuş antik kentlerinden biri olan Sagalassos’u, Murat Germen’in gözünden izleyiciye aktarıyor. Çalışmalarını kent, mimarlık ve çevre odağında sürdüren şehir plancısı, akademisyen ve sanatçı Murat Germen’in zaman, mekan, insan ve mimarlık kavramlarına odaklanarak Sagalassos’u yeniden yorumladığı sergi arkeoloji ve çağdaş sanatı bir araya getirerek disiplinler arası bir bakış açısı sunuyor.

Antik kentin tanınırlığını arttırarak arkeolojik kazı çalışmalarına maddi kaynak oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen ve 19 Temmuz-10 Eylül 2022 tarihleri arasında İstanbullu izleyiciyle buluşan sergide eserlerin satışından elde edilen tüm gelir, Sagalassos Vakfı tarafından Sagalassos Kazı Başkanlığı’na aktarılıyor. .

"İkinci sergi"

Antalya Kültür Sanat’ın aynı gün açılacak ikinci sergisi “Kaf Dağı’nda Şenlik Var”, sanatçı Ayşe Yaltırım’ın 100’ü aşkın işini bir araya getiren bir retrospektif. Nazım Hikmet’in yeğeni ve ilk kadın ressamlardan Celile Hanım’ın torunu olan Ayşe Yaltırım’ın, çocukluğunda başlayan dönüşüm sürecinde heykellere, takılara, kuklalara uzanan resim serüvenini Antalyalı izleyiciyle buluşturan sergi, sanatçının son derece güçlü deseni ile kavradığı, soyutlayarak kişiselleştirdiği evrenini gözler önüne seriyor.

Sergi bünyesinde 28 Eylül 2022 günü sanatçı Ayşe Yaltırım ve oğlu Murat Germen’in katılacağı bir söyleşi gerçekleşecek.