Milli Eğitim Bakanlığı’nın yürüttüğü ’Kardeş Okul’ projesinde Antalya’nın Konyaaltı İlkokulu, kardeş okulu olan Kula Çarıkballı Eğitim Kurumları’na 400 kitap desteği gönderdi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yürüttüğü ’Kardeş Okul’ projesinde Antalya’nın Konyaaltı İlkokulu, kardeş okulu olan Kula Çarıkballı Eğitim Kurumları’na 400 kitap desteği gönderdi.

Türkiye’nin dört bir yanındaki eğitim kurumlarının birbirlerine destek olması, eğitimin gücünü paylaşmaları için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan ’Kardeş Okul’ projesi dahilinde Manisa’nın Kula ilçesindeki Çarıkballı Eğitim Kurumları’na destek yağdı. Antalya Konyaaltı İlkokulu’nun öğretmeni Özgür Demirer’in destekleriyle 400 adet çeşitli kategorideki kitapla buluşan Çarıkballı Eğitim Kurumlarının öğrencileri, kitap desteği sağlayan kardeş okullarına teşekkür etti.

Çarıkballı Eğitim Kurumları Müdürü Hüseyin Aydoğan ise, "Özgür hocama, öğrencilerine ve öğrenci velilerine öğrencilerim adına çok teşekkür ediyorum." dedi.