Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu, Alacabel mevkiindeki buzlanma, fırtına ve tipi nedeniyle tırların geçişine kapatıldı.

Akseki-Seydişehir karayolu bin 825 metre rakımlı Alacabel’den Akseki ve Seydişehir yönüne 2’şer kilometre olmak üzere yaklaşık 4 kilometrelik mesafede buzlanma, fırtına ve tipinin etkili olduğu ve görüş mesafesinin düştüğü bildirildi. Buzlanma ve tipi nedeni ile güvenlik açısından Akseki-Seydişehir karayolu uzun araçlara kapatıldı. Akseki ve Seydişehir Bölge trafik ekipleri tarafından uzun araçlar dinlenme tesislerine yönlendiriliyor.

Karayolları Alacabel ekipleri buzlanma ve tipi olan bölgede iş makineleri ile tuzlama çalışmaları sürdürüyor.