Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu üzerinde bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırdı. Karayolu, saat 19.00 itibarıyla araçların geçişine kapatılırken sürücüler tesislere yönlendirildi.

Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu üzerinde bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırdı. Karayolu, saat 19.00 itibarıyla araçların geçişine kapatılırken sürücüler tesislere yönlendirildi.

Akseki’de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırdı. Kar yağışı sebebiyle Karayolları Alacabel ekipleri de harekete geçti. Ekipler trafik akışında aksama yaşanmaması için yolda biriken karları temizliyor. Bin 825 metre rakımlı Alacabel’de ise zaman zaman tipinin etkili olduğu yer yer görüş mesafesinin sıfıra kadar düştüğü bildirildi.

Bölgede kar kalınlığı yer yer 20-25 santimetreye ulaşırken, kar ve tipi sebebiyle önce saat 18.00 itibariyle karayolu tırların geçişine kapatıldı. Ardından ise saat 19.00 itibariyle yol tüm araçların geçişine kapatıldı. Sürücüler dinlenme tesislerine yönlendirilirken, ekiplerin çalışması ise devam ediyor.