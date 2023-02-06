Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu üzerindeki 1825 rakımlı Alacabel mevkii, kar ve şiddetli tipi nedeniyle tüm araç trafiğine kapatıldı. Tipi nedeniyle Alacabel’de görüş mesafesi sıfıra kadar düşerken, kar kalınlığı yer yer 50-70 santimetreye ulaştı.

Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu üzerindeki 1825 rakımlı Alacabel mevkii, kar ve şiddetli tipi nedeniyle tüm araç trafiğine kapatıldı. Tipi nedeniyle Alacabel’de görüş mesafesi sıfıra kadar düşerken, kar kalınlığı yer yer 50-70 santimetreye ulaştı.

Akseki-Seydişehir karayolunda dün sabah saatlerinden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle dün saat 18.00 sıralarından itibaren tedbir amaçlı tırların geçişine müsaade edilmedi. Uzun araçlar dinlenme tesislerine yönlendirilirken, yol diğer araçların ise kontrollü şekilde geçişine açıldı. Akşam saatlerinde ise Akseki’nin Yarpuz Mahallesi’nden itibaren hafif kar yağışı ile birlikte 1825 rakımlı Alacabel’de şiddetli tipi meydana geldi. Tipi nedeniyle görüş mesafesi sıfıra kadar düştü. Saat 22.30’dan itibaren Akseki-Seydişehir karayolu tüm araç trafiğine kapatıldı.

Akseki Bölge Trafik ekipleri araçların Akseki kavşağından itibaren trafiğe çıkmasına müsaade etmeyerek, dinlenme tesislerine yönlendiriyor. Karayolları Alacabel ekibi çok sayıda iş makinesi ile kar kürüme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.