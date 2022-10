12. Antalya Kitap Fuarı’nın beşinci günü renkli anlara sahne oldu. Birbirinden değerli yazarlar okurları için kitaplarını imzalarken, kitap fuarını 5 günden 500 binden fazla kişi ziyaret etti.

Fuarın başladığı günden bu yana kitaplarını imzalayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, fuarın 5. günüde de “Ben Bu Şehre Aşığım” ve “İkinci Yaşım; Siyaset ve İhanet” isimli kitaplarını imzalıyor. Başkan Böcek’in kitap imzaladığı standın önünde her gün uzun kuyruklar oluşuyor.

Kitap fuarı kendi rekorunu kırıyor

Birbirinden değerli yazarların katılımıyla gerçekleşen kitap fuarı renkli söyleşiler ve imza günleriyle dolu dolu geçiyor. Fuarın 5. gününde Ahmet Şafak ve Volkan Sönmez’in imza etkinliği de katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Her gün on binlerce öğrenci ve her yaştan kitapseverlerin katılımıyla gerçekleşen 12. Antalya Kitap Fuarı, ziyaretçi sayısında da kendi rekorunu kırıyor. Ziyaretçi sayısı 5 günde 500 bini geçen fuar 30 Ekim’e kadar açık kalacak.