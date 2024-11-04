Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 14’üncüsü gerçekleştirilen Antalya Kitap Fuarı, rekor ziyaretçi sayısıyla tamamlandı. Başkan Muhittin Böcek, 14. Antalya Kitap Fuarı’nı 10 gün boyunca 1 milyon 56 bin kitapseverin ziyaret ettiğini söyledi. Başkan Böcek, 15’inci Antalya Kitap Fuarı’nın ise 3-12 Ekim 2025 tarihleri arasında düzenleneceğini açıkladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 14’üncüsü gerçekleştirilen Antalya Kitap Fuarı, son gününde ziyaretçi akınına uğradı. Kültür şöleninin yaşandığı fuarın 10’uncu gününde de ziyaretçiler, sevdikleri yazarları görmek ve kitaplarını imzalatmak için Cam Piramit’i doldurdu. Kitapseverler fuarda gün boyu söyleşiler ve imza günleriyle keyifli bir zaman geçirdi. Kitapseverler takip ettiği yazarlar ile tanışma fırsatı bularak, bol bol sohbet etti.

Başkan böcek fuarda okurlarıyla buluştu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de Antalya Kitap Fuarı’nda hem okurlarıyla hem de vatandaşlarla buluştu. Başkan Böcek, ‘Ben Bu Şehre Aşığım’ ve ‘İkinci Yaşam Siyaset ve İhanet’ kitaplarını imzalayarak, çocuklara ‘Nutuk’ kitabı hediye etti. Fuar alanındaki stantları da ziyaret eden Başkan Muhittin Böcek, yazarlara katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Gün boyu imza ve söyleşiler

14. Antalya Kitap Fuarı’nın son gününde Türkiye’nin tanınmış yazarları okurlarıyla buluştu. Kitap fuarında, ‘Bugünün Edebiyatı’ konulu söyleşisiyle Tuna Kiremitçi okurlarıyla keyifli bir edebiyat söyleşisi gerçekleştirdi. Sinan Yağmur ‘Neyzen Tevfik’le Hiçlik Anlayışı’, İlkay Buharalı ‘Uyanış ve Tuzakları’, Ayşegül Harputlu ise ‘Misal Alemi ve Rüya’ söyleşisiyle sevenleriyle bir araya geldi. Fuarda İclal Aydın, Sadık Usta, Fatih Tuncay, Anooshirvan Miandji, Mustafa Balbay, Bekir Ödemiş, Erdal Atıcı, Güven Baykan, Saygı Öztürk, Ahmet Telli, Meral Saklıyan, Emel Aslan, Burcu Bahar ve Nilüfer Gülerman gün boyu kitaplarını imzaladı.

15. Kitap Fuarı 3-12 ekim 2025’te

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de fuarın kapanış saatlerine doğru fuar katılımcılarına geleneksel tatlı ikramı yaptı. Başkan Böcek, 14. Antalya Kitap Fuarı’nın 10 günlük serüvenini çok keyifli bir şekilde tamamladıklarını belirterek, “Antalyalı vatandaşlarımız 10 gün boyunca fuarımızı ziyaret ederek, bizleri her zaman olduğu gibi yalnız bırakmadı. Fuarımıza 271 yazar, 225 ulusal ve uluslararası yayınevi ile Antalyalı yerel yazarlarımız katıldı. Bu yıl fuarımızı 1 milyon 56 bin vatandaşımızı ziyaret etti. Cumhuriyeti’mizin 102. yılında 15’inci Antalya Kitap Fuarını 3-12 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştireceğiz. Kitap fuarına destek olan yazar, yayınevi ve Antalyalı hemşehrilerime ve çalışma arkadaşlarıma desteklerinden dolayı teşekkür ederim” dedi.