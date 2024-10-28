Antalya Büyükşehir Belediyesi 14. Antalya Kitap Fuarı, kitapseverlerin yoğun ilgisiyle devam ediyor. Özellikle genç yazarlardan Beyza Alkoç ve Adora Yağmur’un imza etkinlikleri büyük ilgi gördü.

Cam Piramit’te düzenlenen 14. Antalya Kitap Fuarı, Antalya’ya kültür şöleni yaşatıyor. 7’den 77’ye kitapseverlerin akınına uğrayan Kitap Fuarı, hafta sonu Antalyalıların büyük ilgisiyle karşılaştı. Kitapseverler fuar kapısının açılışından kapanışına kadar Cam Piramit’te iğne atsan yere düşmez dedirten görüntüler oluşturdu.

Antalyalılar, kitapları indirimli alma imkanı bulurken, tanınmış yazarlar da buluşma fırsatı yakaladı. Ahmet Telli, İnci Aral, Sinan Akyüz ve Engin Alan gibi isimler kitaplarını imzalarken, çocuk ve genç okurlar da Beyza Alkoç ve Adora Yağmur gibi genç kalemlerin stantlarını doldurdu. Hayranları, iki genç yazara kitaplarını imzalatmak için uzun kuyruklar oluşturdu.

Fuarda ayrıca, tarih ve toplum üzerine söyleşileriyle tanınan Güner Dinçaslan "Cumhuriyet Tarihi" konusundaki konuşmasıyla dikkat çekti. Cengiz Erdinç ise “Organize Suç ve Uyuşturucu İstilası” başlıklı konuşmasıyla katılımcıları toplumsal meseleler üzerine düşünmeye teşvik etti.

3 Kasım Pazar gününe katar sürecek fuar, Antalyalıları kitapların büyülü dünyasına taşırken, yalnızca imza etkinlikleri ve sohbetlerle değil, yazarların stantlarda okurlarıyla birebir ilgilenmesiyle daha da zenginleşiyor.