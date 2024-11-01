Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 14’üncüsü gerçekleştirilen Antalya Kitap Fuarı’na öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor.

Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezinde bu yıl 14’üncüsü gerçekleştirilen Antalya Kitap Fuarı tüm hızıyla sürüyor. Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin kitap fuarına katılımlarını kolaylaştırmak amacıyla gün boyu okullara servis hizmeti sağlıyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de her gün fuarı ziyaret ederek, hem ziyaretçilerini ağırlıyor hem de kitaplarını imzalıyor.

Fuarı ziyaret eden Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Akseki Belediye Başkanı İlkay Akca, Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran ve Bucak Belediye Başkanı Hülya Gümüş, Başkan Muhittin Böcek ile bir araya geldi. Belediye başkanlarına kitaplarını imzalayan Başkan Muhittin Böcek, geliri Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne giden iki kitabını da okurları için imzaladı. Başkan Böcek, fuarı ziyaret eden okurlara teşekkür ederek, vatandaşlarla sohbet etti.

14. Antalya Kitap Fuarı’nın 7’inci gününde yazarlardan Fatih Tuncay, Hidayet Karakuş, Şahsene Camız gün boyu kitapseverlerle bir araya gelerek, kitaplarını imzaladı.