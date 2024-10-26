Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 14’üncü Antalya Kitap Fuarı kapılarını açmasıyla birlikte kitapseverlerin akınına uğradı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Cam Piramit’te bu yıl 14’üncü kez düzenlenen Antalya Kitap Fuarı, ilk gününde Antalyalılar tarafından yoğun ilgi gördü. 7’den 70’e kitapseverler kapıların ziyaretçilere açılmasıyla birlikte fuara akın etti. 271 yazar, 225 ulusal ve uluslararası yayınevi ile Antalyalı yerel yazarlara ev sahipliği yapan Antalya Kitap Fuarı kentte kültür şöleni yaşatıyor. Fuar alanını dolduran vatandaşlar, yayın evlerinin stantlarını ziyaret etti. Bol bol kitapları inceleyen kitapseverler, indirimli kitaplardan aldı ve yazarlar ile sohbet etme imkanı buldu. 14. Antalya Kitap Fuarı’nın ilk gününde yazarlar Ahmet Yılmaz, Nilay Şanlı, İsmail Akar, Şeymuz Ay okurlarına kitaplarını imzaladı. Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı da Antalyalılarla söyleşide buluştu. Antalya Kitap Fuarına katılmak üzere Antalya’ya gelen Gazeteci-Yazar İsmail Küçükkaya da Başkan Vekili Büşra Özdemir ile birlikte fuar alanında kitapseverlerle bir araya geldi.

Antlalya Kitap Fuarı’nda olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Gazeteci İsmail Küçükkaya, "Geçen yıl da bu fuarı gezmiş, izleyicilerimle buluşmuştum. Ancak bu yılki açılışta gördüm ki Antalyalıların ilgisi daha da artmış. Kitap Fuarı Antalya’ya mal olmuş durumda, bu da beni çok mutlu ediyor. Gençler, çocuklar, kadınlar, erkekler, herkes burada ve bu, yayınevlerine büyük destek anlamına geliyor".

Antalya Kitap Fuarı, çeşitli etkinlikler ve yazar buluşmaları ile on gün boyunca kitapseverlere açık kalacak.