Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, bu yıl 7’ncisi yapılacak Kaleiçi Oldtown Festivali’yle Antalya’nın tarihi kent merkezinin dünyayla buluştuğunu belirtirken, sadece eylül ayı için 3 şehir festivaline davet aldıklarını söyledi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, bu yıl 7’ncisi yapılacak Kaleiçi Oldtown Festivali’yle Antalya’nın tarihi kent merkezinin dünyayla buluştuğunu belirtirken, sadece eylül ayı için 3 şehir festivaline davet aldıklarını söyledi.

Başkan Uysal, Antalya’da yeni yerler, kültürler ve insanlar keşfetme duygusuyla hareket eden, kentin içine yayılan, alışverişin esnaftan yapıldığı turizmi geliştirmek için bir metodoloji içinde yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi. 2014’te Kaleiçi’ni merkeze alarak çalışmalara başladıklarını belirten Başkan Uysal, şöyle konuştu:

“Çünkü Kaleiçi, tarihi bir mücevher. Kaleiçi’nde 11 esnaf toplantısı yaptık. İşletmelerin yüzde 99’u ruhsatsızdı. 2-3 yıl içinde ruhsatlı hale getirdik. Akşam saatlerinde sokaklar kapanıyordu. Antalya Kültür ve Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan izinleri alarak ‘sarı çizgi’ uygulamasını hayata geçirdik. Kolay bir şey değildi. Her işletmenin kapasitene bağlı olarak Kaleiçi sokaklarına ticari hayatın devam etmesini sağladık. Başka kurumlardan da destekler aldık. Valiliğimizin öncülüğünde yerel yönetimlerin koordinasyonuyla da güvenlik noktasında ilerleme kaydettik.”

“Kaleiçi’nde 12 ay turizm var”

Bu çalışmaların sonucunda bugün Kaleiçi’nde 12 ay turizm yapılabildiğine dikkat çeken Başkan Uysal, “‘Tek başımıza yaptık’ demiyoruz. Ama bizim çalışmalarımızın lokomotif olduğu da herkesin kabulü” dedi. Bunun oyla, siyasetle ilişkisi olmadığına dikkat çeken Başkan Uysal, “Bu kent vizyonuyla, kente bakış açısıyla, Antalya’mızın geleceğini doğru kurgulanmasıyla ilgili. Bunun bir ürünü de bu yıl 7’ncisini gerçekleştireceğimiz Kaleiçi Oldtown Festivali” diye konuştu.

“Gerçek turizm kenti böyle olur”

İlk festivali yaparken yurtdışından 11 kenti zor getirdiklerini anlatan Başkan Uysal, bu yıl ilgiden dolayı davetleri kış aylarında tamamladıklarını kaydetti. Aksi takdirde katılımcı şehir sayısının 150’ye çıkacağını belirten Başkan Uysal, konuşmasına şöyle devam etti:

“Kaleiçi, dünyayla ancak böyle buluşabilir. Kentler size geldiği siz onlara gittiğiniz zaman, dünyanın dört bir tarafında yaşayan onca kötü olaya rağmen turizm hep ayakta kalabilir. Akdeniz havzasından Karadeniz’e, Ortadoğu’dan Balkanlar’a ve Orta Avrupa’ya Kaleiçi gibi yaşayan antik kentlere sahip şehirlerle iletişim içinde olduğunuzda gerçek bir turizm kenti ortaya çıkar.”

“Heyetler üç kişiyi geçemez”

Başkan Uysal, bu çerçevede, İtalya’da ‘Sihirli Kale Festivali’ne, Macaristan Zigetvar’da ‘Zrinyi Günleri Anma Töreni’ne, Çekya’da Prag 6 Günü’ne ve Rusya’da ‘Rostov on Don Şehir Günü’ne davet aldıklarını söyledi. Davetlerin mevsim nedeniyle belli bir dönemde yoğunlaştığını belirten Başkan Uysal, Ağustos ve Eylül aylarında gerçekleşecek etkinliklere belediye meclis üyelerinin katılacağını söyledi. Başkan Uysal, kendisinin de ‘Kardeş Kent’ protokolü imzalamak üzere Çekya’nın başkenti Prag’ın belediye bölgesi Prag 6’daki programa katılacağını aktardı. Başkan Uysal, şunları söyledi:

“Temasların yeme-içme ve konaklama giderleri davet eden şehir tarafından karşılanmaktadır. Sadece yol gideri tarafımıza aittir. Gittiğimiz bütün kentler iade-i ziyarettir. Bize daha önce gelen kentlere nezaket ziyareti niteliğindedir. Ve ayrıca hiçbir heyetimiz 3 kişiyi geçmez. Bunlar artarak devam edecektir. Bu ilişkiler, artarak da devam etmelidir.”