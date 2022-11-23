Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürü Beyazıt Ablay, “Ülkemizde 2022 Eylül ayı itibarıyla 27 milyon 104 bin 533 çalışanın yüzde 31,63’unu kadınlar oluşturuyor. Ülkemizde 8 milyon 573 bin kadın çalışanımız var. Antalya’da ise 1 milyon 97 bin 107 çalışanın yüzde 33,70’i yani 368 bin 38 kişi kadın çalışanımızdan oluşuyor. Antalya, Türkiye ortalamasının 2 puan üzerindedir” dedi.

Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürü Beyazıt Ablay, “Ülkemizde 2022 Eylül ayı itibarıyla 27 milyon 104 bin 533 çalışanın yüzde 31,63’unu kadınlar oluşturuyor. Ülkemizde 8 milyon 573 bin kadın çalışanımız var. Antalya’da ise 1 milyon 97 bin 107 çalışanın yüzde 33,70’i yani 368 bin 38 kişi kadın çalışanımızdan oluşuyor. Antalya, Türkiye ortalamasının 2 puan üzerindedir” dedi.

Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nün birlikte yürüttüğü Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Antalya İl Eylem Planı çerçevesinde “Kadın Dostu İşletme” plaket töreni ve kokteyli düzenlendi. İl Müdürlüğündeki programda, özel sektörün kadın alanındaki çalışmalarının desteklenmesi, kadın istihdamının arttırılması, kadın girişimciliğinin ekonomik olarak güçlendirilmesinin amaçlandığı bildirildi. Törende konuşan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, “Kadınların baş tacı olması gerektiğini toplumumuza anlatmaya devam edeceğiz. Bu arada işlemelerimize teşekkür ederim. Kadının eli değdiğinde her şeyin en güzeli olacağını bildikleri için bu konuda şehrimize önderlik yaptıkları için teşekkür ederim. Bu güzel örnekler inşallah şehrimizde diğer işletmelere de örnek olur. Allah bu tür işletmelerin sayısını arttırsın” dedi.

"Antalya, Türkiye ortalamasının 2 puan üzerindedir"

Türkiye’de kadın istihdamına yönelik verileri paylaşan Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürü Beyazıt Ablay, “2022 Eylül ayı itibarıyla 27 milyon 104 bin 533 çalışanın yüzde 31,63’unu kadın çalışanlar oluşturuyor. Yani ülkemizde 8 milyon 573 bin kadın çalışanımız var. Antalya’da ise 1 milyon 97 bin 107 çalışanın yüzde 33,70’i yani 368 bin 38 kişi kadın çalışanımızdan oluşuyor. Antalya, Türkiye ortalamasının 2 puan üzerindedir. Bu durum ilimizde kadınların istihdama katılımının dinamik bir yapıda olduğunu gösteriyor. En çok kadın istihdam eden ve bugün kadın dostu işletme plaketi taktim edeceğimiz işletmelerin toplam istihdam sayısı 11 bin 322 kişidir. Kadınlara öncü olan değerli işverenlerimize teşekkür ederim” dedi.

Konuşmaların ardından Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Antalya İl Eylem Planı çerçevesinde düzenlenen etkinlikte her iki kurum tarafından belirlenen 10 işverene plaketleri taktim edildi.