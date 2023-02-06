Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 7.4 şiddetinde depremin meydana geldiği Kahramanmaraş’a tam donanımlı 30 kişilik uzman arama kurtarma ekibi gönderdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 7.4 şiddetinde depremin meydana geldiği Kahramanmaraş’a tam donanımlı 30 kişilik uzman arama kurtarma ekibi gönderdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7.4 şiddetindeki depremin ardından vatandaşların yardımına koştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in talimatıyla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ilk arama kurtarma ekibini afet bölgesine gönderdi.

6 araç ve 30 itfaiye erinden oluşan uzman arama kurtarma ekibi depremin hemen ardından Kahramanmaraş’a doğru yola çıktı. Elazığ ve İzmir depremlerinde de görev alan deneyimli ekip, enkaz altı görüntüleme, sismik ses dinleme, termal kamera gibi teçhizatlar ile kesici ve ayırıcı donanımlara sahip. Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekibinin bölgede AFAD koordinasyonunda arama kurtarma çalışmalarına katılacağı bildirildi.

"Mobil aşevi hazırlanıyor"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı da deprem bölgesine sosyal yardımlar için kolları sıvadı. Büyükşehir Belediyesi Mobil Aşevi, hazırlıkların tamamlanmasının ardından afet bölgesine hareket edecek. Battaniye ve diğer ihtiyaçlara yönelik yardımlarla ilgili hazırlıklar da sürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek geçmiş olsun mesajı yayımlayarak, “Antalya ve çevresinde de hissedilen Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlk ekibimiz AFAD yönlendirmesi ile yola çıktı. 30 kişilik ekibimiz 6 araçla deprem bölgesine yardım için yolda. Allah hepimizin yardımcısı olsun” dedi.