Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün ’Climate Friendly Farmer Guide: Kadın Çiftçiler İçin Uyum Takvimi’ adlı projesi hibe desteği kazandı.

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, iklim dostu tarımsal faaliyetleri desteklemek amacıyla hazırladığı ’Climate Friendly Farmer Guide: Kadın Çiftçiler İçin Uyum Takvimi’ projesi ile başarıya imza attı. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Erasmus+ programı kapsamında hibe desteği kazanan proje, Antalya’daki tarımsal faaliyetlere yeni bir soluk getirecek ve bölgedeki kadın çiftçilerin kapasitesini güçlendirecek.

Mobil uygulama da geliştirilecek

Proje, iklim dostu tarım uygulamalarının geliştirilmesi ve kadın çiftçilerin güçlendirilmesi amacıyla Türkiye genelinde ve sınır ötesi iş birlikleri ile hayata geçirilecek. Proje kapsamında, kadın çiftçilerin iklim değişikliği ile mücadelede daha dirençli hale gelmelerine yardımcı olmak için eğitim ve dijital çözümler sunulacak. Proje çerçevesinde, kadın çiftçilere yönelik özel eğitim programları ve uygulamalı rehberlik çalışmaları gerçekleştirilecek. Ayrıca, iklim değişikliğine uyum sağlamayı kolaylaştıran bir mobil uygulama da geliştirilecek. Bu mobil uygulama sayesinde kadın çiftçiler, iklim değişikliğine uygun tarımsal faaliyetleri planlayabilecek ve kendi bölgelerindeki iklim koşullarına uygun çözümleri öğrenebilecekler.

“Çiftçilerimizin iklim değişikliğine uyum sağlama kapasitelerini artıracak”

İl Tarım ve Orman Müdürü Fırat Erkal, projenin Antalya’nın tarımsal üretiminde sürdürülebilirliği artırmayı hedeflediğini ve kadın çiftçilerin güçlenmesine önemli bir katkı sağlayacağını belirterek, "Bu proje, çiftçilerimizin iklim değişikliğine uyum sağlama kapasitelerini artıracak ve tarımsal üretimi daha çevre dostu bir hale getirecek. Kadın çiftçilerimizin bu süreçte daha etkin rol oynaması, sürdürülebilir tarımın geleceği için son derece önemli" dedi.

Projenin etkisi ve yaygınlaştırılması

Projenin detayları kapsamında, kadın çiftçilere iklim değişikliği konusunda farkındalık kazandıracak eğitimlerin yanı sıra, tarımsal faaliyetleri kolaylaştıracak ve verimliliği artıracak dijital çözümler sunulacak. Bu eğitimler, kadın çiftçilerin bilgilerini artırarak onları iklim değişikliğinin etkilerine karşı daha dayanıklı hale getirecek. Böylece, Antalya tarımında iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini en aza indirmek ve üretim potansiyelini artırmak amaçlanıyor. Proje ile ilgili tüm gelişmeler ve eğitim programları, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kamuoyuna duyurulacak.