Antalya İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Manavgat ilçesinde silah kaçakçılarıyla polisin girdiği çatışmada iki polisin yaralanması ve bir şüphelinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olaya ilişkin, “Arkadaşlarımızın teslim ol çağrılarına karşın, sürücü koltuğunda oturan şahsın, direkt arkadaşlarımızı hedef gözeterek ateş etmesi suretiyle bir çatışma çıkıyor. Bir arkadaşımızın sağ baldırından bir giriş çıkış mevcut, diğer arkadaşımızın da diz üstünden aynı şekilde giriş çıkış söz konusu. Şükür Allah’a durumlar çok çok iyi” dedi.

Antalya İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Manavgat ilçesinde silah kaçakçılarıyla polisin girdiği çatışmada iki polisin yaralanması ve bir şüphelinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olaya ilişkin, “Arkadaşlarımızın teslim ol çağrılarına karşın, sürücü koltuğunda oturan şahsın, direkt arkadaşlarımızı hedef gözeterek ateş etmesi suretiyle bir çatışma çıkıyor. Bir arkadaşımızın sağ baldırından bir giriş çıkış mevcut, diğer arkadaşımızın da diz üstünden aynı şekilde giriş çıkış söz konusu. Şükür Allah’a durumlar çok çok iyi” dedi.

İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Antalya Gazeteciler Cemiyetine (AGC) nezaket ziyaretinde bulundu. Cemiyet Başkanı İdris Taş ve yönetimi tarafından kapıda karşılanan Çevik, ardından toplantı salonunda kent güvenliği hakkında açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“Olaylara müdahale süresi ortalama 5 dakika”

Gazetecilerle birlikte olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Orhan Çevik, Antalya’da göreve gelir gelmez sahayı gezdiğini ve vatandaşların sıkıntıları bire bir dinlediğini söyledi. Antalya’nın bir turizm kenti olduğuna işaret eden Çevik, “Turizm kenti olması münasebetiyle en büyük önceliğimizi sokak ve alan hakimiyetine verdik. Sokağa ne kadar hakim olursak o derece her şeyin kontrol olacağı kanaatindeyim. Bunu yaparken, uzman birimlerimizle bir araya gelmek suretiyle, gerekli personel takviyeleri bulunarak dışarıda sayımızı artırdık. Ekip sayımız artınca, ortalama 5 dakikada müdahalede bulunduk. Bunu daha da aza indirmeyi hedefliyoruz” dedi.

“Scooter konusunda denetimleri artırdık”

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Çevik, elektrikli scooter konusunda denetimleri artırdıklarını, bu konuda tüm ekiplere talimat verdiğini kaydetti. Çevik, “Yaya ve spor alanlarında rahatsızlık boyutu fazlaydı. Üzmeden, kırmadan dökmeden, karşı tarafı da anlayarak orta yolu bulacağımıza inanıyorum. Yasal bir şey sonuçta. İlgili birim amirlerimiz toplantı halindeler ve yakında düzenlemeye gidilecek” ifadelerini kullandı.

Kentteki en büyük sorunun alkole bağlı suçlar olduğunu aktaran Emniyet Müdürü Orhan Çevik, bunu uyuşturucunun takip ettiğini ancak uyuşturucu konusunda operasyon ve denetimlerle çok büyük ilerleme kaydettiklerini söyledi.

“Polislerimizin sağlık durumları iyi"

Çevik, bir gazetecinin Manavgat’ta dün gece yaşanan, polis ile silah kaçakçılığı şüphelileri arasında çıkan çatışmaya ilişkin sorusu sonrası olayın detaylarını şu sözlerle paylaştı:

“Bizce bilinen şahıslar bunlar. Uzun süredir takibimizde olan kişilerdi. Nitelikli yağma, hırsızlık, uyuşturucu gibi birçok suçları olan kişiler. Konu silah kaçakçılığıydı. İlimize geldikleri istihbaratını alır almaz arkadaşlarımız gerekli yerde konuşlandı. Konya istikametinden gelen bir araçtı, Serik ya da Manavgat tarafına gitme ihtimaline karşın önlemlerimizi aldık ve araç Manavgat tarafına dönünce takip etmeye başladık. Ardından ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçışa devam etti. İlçemizin sanayi girişinde bir şekilde kıstırıldı. Buna rağmen hala kaçmaya yönelik tavırlar sergilediler. Arkadaşlarımızın teslim ol çağrılarına karşın, sürücü koltuğunda oturan şahsın, direkt arkadaşlarımızı hedef gözeterek ateş etmesi suretiyle bir çatışma çıkıyor. Bir arkadaşımızın sağ baldırından bir giriş çıkış mevcut, diğer arkadaşımızın da diz üstünden aynı şekilde giriş çıkış söz konusu. Şükür Allah’a durumlar çok çok iyi. Şu an hastanede yatıyorlar, ameliyat ve tedavileri gerçekleşecek. Bizim de silah da kullanmamız neticesinde bu 4 şahıstan bir tanesi etkisiz hale getirildi. Diğer 3 şahıs da zor kullanmak suretiyle kelepçelendi.”