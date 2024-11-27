Muratpaşa Belediyesi, iklim değişikliğinin neden olabileceği felaket senaryolarını konu alan ’Exitium-Yok Oluş’ sergisine hazırlanıyor.

Muratpaşa Belediyesi’nin 6-7 Aralık’ta Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde gerçekleştirileceği +0.5 Akdeniz Geleceği Çalıştayı, iklim krizinin turizmin başkenti Antalya’ya etkilerini gözler önüne seren “Exitium-Yok Oluş” sergisine ev sahipliği yapacak.

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Handan Dayı’nın küratörlüğünde hazırlanan sergi, yapay zeka tarafından oluşturulan çarpıcı görsellerle, iklim krizinin neden olduğu çevresel ve sosyal yıkımları güçlü bir şekilde gözler önüne serecek. Çalışmalarda gerçek dünyadan alınan veriler, bilimsel projeksiyonlar ve çevresel tahminler harmanlanarak Antalya’nın geleceği üzerine bir öngörü sunuluyor.

Konyaaltı sahili ve Apollon Tapınağı’nda felaket senaryoları

Serginin dikkat çeken mekanları arasında Konyaaltı Sahili, Side Apollon Tapınağı ve Antalya falez sahil bandı yer alıyor. Görseller, iklim değişikliğinin neden olabileceği felaket senaryoları ve Konyaaltı sahilinde su seviyesinin yükselmesi ve kıyılarda yaşanan tahribat, gelecekteki tehlikeleri gözler önüne sererken, Apollon Tapınağı’nda dev dalgalar nedeniyle antik mirasın yıkıma uğrayışı, kültürel değerlerin kaybolma riskine dikkat çekiliyor. Dünyaca ünlü falez sahil bandında ise insan etkisinin ve doğanın şiddetli tepkisinin çarpıcı bir anlatımı yer alıyor.

Sergi, 6-7 Aralık tarihlerinde Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.