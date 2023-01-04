Antalya Hipodromu’nda yılın ilk yarışı dün yapılan “Vali Koşusu” ile gerçekleşti. Saat 19.00’da ilk startın verildiği Vali Koşusu’nu, Sabri Aksu’nun sahibi olduğu ve Özcan Yıldırım’ın jokeyliğini yaptığı “Demirperde” isimli 1 sırt numaralı at kazandı. Vali Yazıcı, koşuyu kazanan atın sahibi adına antrenör Aykut Ecevit Baş’a kupayı takdim ederek başarılarının devamını diledi.

Antalya Hipodromu’nda yılın ilk yarışı dün yapılan “Vali Koşusu” ile gerçekleşti. Saat 19.00’da ilk startın verildiği Vali Koşusu’nu, Sabri Aksu’nun sahibi olduğu ve Özcan Yıldırım’ın jokeyliğini yaptığı “Demirperde” isimli 1 sırt numaralı at kazandı. Vali Yazıcı, koşuyu kazanan atın sahibi adına antrenör Aykut Ecevit Baş’a kupayı takdim ederek başarılarının devamını diledi.

“Antalya’mız için bir değer olduğunu düşünüyorum”

Kupa töreni sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Yazıcı; “Antalya Hipodromu’nda 2023 yılının koşuları bugünkü Vali Koşusu ile başladı. Birinci olan jokeyimizin antrenörüne kupasını takdim ettik. Şehrimizde böyle bir etkinliğin olmasının, turizmin başkenti Antalya’mız için bir değer olduğunu düşünüyorum. Güç geçtikçe buraya vatandaşlarımızın ilgisi artıyor. Antalya’mıza değer katan bu hipodromun şehrimize kazandırılmasında emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

Sezonun önemli mücadelelerinden olan Vali Koşusu’nu Vali Ersin Yazıcı, Döşemealtı Kaymakamı Nuri Özder, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Sahil Güvenlik Eğitim Ve Öğretim Komutanı Kıdemli Albay Engin Kuntay, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanı Serdal Adalı, TJK Genel Sekreteri Ahmet Özbelge ve davetliler izledi.