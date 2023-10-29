Cumhuriyet’in 100. yılı, Antalya Havalimanı’nda tüm gün coşkuyla kutlandı, giden yolcu salonları başta olmak üzere tüm terminal kırmızı-beyaz balonlarla süslendi.

İç hatlar giden yolcu asma katında kurulan Cumhuriyet görsellerini ve “1923-2023 Cumhuriyet Kadınları” sergisini gören yolcular hem duygusal anlar yaşadı hem de bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Etkinlikler arasında, kırmızı beyaz sirk kostümlü bando, milli marşları seslendiren opera sanatçıları, Seyyah dans grubu gösterisi, zeybek ekibi dansları, DJ, saksafon ve kemandan oluşan Elektrolive Project etkinlikleri ile günün erken saatlerinde başlayan program akşam saatlerine kadar sürdü.