Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla 1-8 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali çerçevesinde çevrimiçi olarak düzenlenecek Antalya Film Forum projeleri açıklandı.

Ortak yapım marketi ve proje geliştirme platformu Antalya Film Forum’un Uzun Metraj Kurmaca ve Belgesel Work in Progress Platformu ile Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu’nda toplam 15 proje yer alacak.

Kurmaca Work in Progress Platformu’nda beş proje yarışacak

Uzun Metraj Kurmaca Work in Progress Platformu’na gelen 26 başvuruyu Netflix’e içerik danışmanlığı veren, ödüllü film kurgucusu Çiçek Kahraman, Karlovy Vary Film Festivali Film Endüstri Ofisi yöneticisi Hugo Rosak ve dünyaca ünlü yönetmenlerin filmlerinin yapımcı ve dağıtımcısı, France TV Uluslararası Satış Bölümü yöneticisi Renan Artukmaç’tan oluşan seçici kurul değerlendirdi.

Değerlendirme sonucunda Kıvanç Sezer’in yönetmenliğini yaptığı ve yapımcılığını Emin Akpınar, Kaan Korkmaz ve Hatip Karabudak ile paylaştığı “8x8”; yönetmenliğini Selman Nacar’ın, yapımcılığını Burak Çevik ve Diloy Gülün’ün yaptığı “Tereddüt Çizgisi”; Gürcan Keltek’in yönettiği, Arda Çiltepe’nin yapımcılığını üstlendiği “Yeni Şafak Solarken”; Nehir Tuna’nın yönettiği Tanay Abbasoğlu ve Dorothe Beinemeier’ın yapımcısı olduğu “Yurt” ile Filiz Kuka’nın yönetmenliğini yaptığı ve yapımcılığını Seçkin Akyıldız ile paylaştığı “Yüzleşme” adlı projeler platforma seçildi.

Uzun Metraj Kurmaca Work in Progress Platformu’nda bir proje 80 bin TL tutarında Uzun Metraj Kurmaca Work in Progress Platformu Ödülü’nün sahibi olacak. TRT tarafından da bir projeye 80 bin TL değerindeki TRT Uzun Metraj Kurmaca Work in Progress Platformu Ödülü verilecek. Platformda bir proje 40 bin TL değerindeki Jüri Özel Ödülü’nü kazanacak. Bu bölümde ayrıca Başka Sinema Dağıtım ve Promosyon Ödülü sahibini bulacak.

"Belgesel Work in Progress Platformu’nda beş proje yarışacak"

Uluslararası film festivallerinin belgesel programcısı, EFM Doc Toolbox’tan Babette Dieu, filmleri ve yeni medya çalışmaları Venedik Film Festivali, SXSW, IFFR, IDFA, Hot Docs ve Dokufest dahil pek çok festivalde gösterilen yönetmen Deniz Tortum ve çeşitli festivallerde belgesel danışma kurullarında yer alan belgesel yönetmeni ve kurgucu Elif Ergezen’den oluşan seçici kurul 35 projenin başvurduğu Belgesel Work in Progress Platformu’na beş proje seçti.

Etna Özbek’in yönettiği, yapımcılığını Burak Karamete’nin yaptığı “Basit Bir Yer”; Melis Birder’in yönettiği ve yapımcılığını Nesra Gürbüz ile paylaştığı “Başka Bir Yerde”; Berke Baş’ın yönettiği, yapımcılığını Enis Köstepen’in yaptığı “Daimi Arama”; Fırat Özeler’in yönettiği, Emir Melek’in yapımcılığını üstlendiği “Kavur” ve Canberk Emre İpek’in yönettiği, yapımcılığını Merve Tohum ve Alican Acar’ın paylaştığı “Trapped Zone’da 61 Dakika” bu bölümde yarışacak yapımlar olarak seçildi.

Belgesel Work in Progress Platformu’nda yer alan projelerden ikisine ana jüri 40’ar bin TL değerinde Belgesel Work in Progress Platformu Ödülü verecek. Aynı zamanda Başka Sinema Dağıtım Ödülü, Postbıyık Ses Post Prodüksiyon Ödülü ve Film Standartları Renk Düzenleme Ödülü’nün verileceği bu bölümde ayrıca Documentary Association of Europe (DAE) Teşvik Ödülü bulunuyor.

"Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu’nda beş proje yarışacak"

Dizilerin endüstrideki rolünün ve öneminin artışı nedeniyle; yeni yetenekleri saptamak, ulusal ve uluslararası destek sağlayarak özgün ve içerik geliştirmeye katkıda bulunmak ve yapımcıları desteklemek amacıyla düzenlenen üçüncü yılındaki Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu’na bu yıl yapılan 62 başvuru arasından beş proje seçildi.

Netflix Grow ekibinin Türkiye Yöneticisi Arya Su Altıoklar, televizyon senaristi ve yapımcı Gerald Sanoff ve yönetmen Emre Şahin’den oluşan seçici kurul; yapımcılığı ve yönetmenliği Erinç Durlanık’a, yapımcılığı Ceren Özkanlı Samlı ve Elif Nur Kayalar’a ait “Ev Arkadaşım Zek”; yapımcılığı yönetmenliği ve yapımcılığı Bilal Bay’a ait “Fil Ve Zaman”; yapımcısı Tilbe Cana İnan ve Kubilay Kara’nın paylaştığı, yapımcılığını Yelin Mckay’in yaptığı “İyi Aile Kızı”; Emir Ziyalar’ın yapım ve yönetmenliğini, Sarp Kalfaoğlu’nun yapımcılığını üstlendiği “Kadim Mavi” ve yapım Tanzer Güven’e yapımcılığı Hilal Ergenekon’a ait “Siyah Çoraplılar”adlı projeleri seçti.

"4 Ekim’de ödülleri sahibi bulacak"

Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu’nun ana ödülü bu yıl Netflix Türkiye tarafından üstleniliyor. Ana ödül, Netflix’in dizi ve film endüstrisindeki yetenek havuzunu genişletmeye ve geliştirmeye yönelik yürüttüğü program bünyesinde, 100 bin TL tutarındaki nakdi desteği ve Netflix Türkiye Dizi Projesi Geliştirme Atölyesi’ne katılımı içeriyor. Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu’nda yer alacak projelerden biri de Color Up Renk Düzenleme Ödülü’nü kazanacak.

Ana jürinin önümüzdeki günlerde açıklanacağı Antalya Film Forum’da ödüller, 4 Ekim’de düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in başkanlığını yaptığı 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre, Antalya Film Forum direktörlüğünü ise Armağan Lale ve Pınar Evrenosoğlu yürütüyor.