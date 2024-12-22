Antalya’da polis ekiplerinin suç ve suçlulara karşı etkin müdahale tekniklerinin yer aldığı eğitimleri nefesleri kesiyor. Karanlıkta hedef vurma, polise mukavemet gösteren ya da kaçan şüphelilere karşı savunma taktikleri ile etkisiz hale getirme gibi teorik ve uygulamalı eğitimler, meslektaşlarının Lara Croft olarak tanımladığı Atış Eğitmeni Nisa Aydın yönetiminde gerçekleşiyor. İleri seviye eğitimlerden geçen polisler, gece atış eğitiminde karanlıkta dahi hedefi 12’den vuruyor.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Atış Poligonu’nda, Komiser Nisa Aydın ve yöneticiliğini yaptığı 12 kişilik eğitmen ekibi tarafından İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen Acil Müdahale, Şüpheli Kişi ve Araç Durdurma, Arama ve Güvenli Müdahale Eğitimleri nefesleri kesiyor. Suç ve suçlulara karşı etkin müdahale tekniklerinin yer aldığı eğitimler periyodik olarak yılda 8-9 kez veriliyor. Kadın ve erkek polisler, daha önce atış şampiyonalarında ödülleri bulunan ve meslektaşlarının ünlü Amerikalı aktris Angelina Jolie’nin canlandırdığı Tomb Raider filmindeki "Lara Croft” olarak andığı Nisa Aydın’ın ileri seviye eğitiminden geçiyor.

Polisin karşılaştığı olaylarda önce kendi can güvenliğini sağlayarak, suçun oluşmadan engellenmesi ve meydana gelen suçlarda en hızlı şekilde müdahale etmeyi amaçladığı eğitimler arasında, tabanca ile hızlı kur-at tekniği ve atışı, yerli ve milli piyade tüfeği MPT- 76 ile şarjör değiştirme atışı, bina operasyonu ve bina içi arama, saldırı anında araç tahliyesi, araç durdurma ve arama, polis savunma taktikleri, şahıs üst tarama, kelepçe takma, kapan atma teknikleri yer alırken, aynı zamanda gece atış eğitimleri teorik ve uygulamalı olarak yapılıyor.

Karanlıkta hedefi 12’den vuruyorlar

Özellikle gece yapılan atış eğitimlerinde Türk Polisi’nin başarısı oldukça dikkat çekiyor. Önce fenerle belirlenen hedeflere seri atışlar gerçekleştiren polisler, ardından tüm ışıkların söndürülmesiyle birlikte karanlıkta hedefleri 12’den vuruyor.

“Gücüne güç katıyorlar”

Antalya Emniyeti Eğitim Şube Müdürlüğü’nde görevli Atış Büro Amiri Komiser Nisa Aydın, 3 dönem halinde yıl boyunca kadro tabanca atışı eğitimleriyle polislerin kendilerini geliştirdiğini, Acil Mücadele Eğitimi’yle birlikte de eğitimin bir bütün sağlayarak onların gücüne güç kattığını ifade etti. Eğitimin öncelik olarak sahada aktif ve operasyonel birimlerde görevli polislere verildiğini aktaran Aydın, söz konusu eğitimin kademeli olarak 81 ilde tüm personellere verilmesi planlandığını kaydetti.

“Gece gündüz fark etmez; Türk Polisi karanlıkta da attığını vurur”

Türk Polisi’nin eğitim standartlarının Avrupa ve dünya standartlarının üstünde olduğuna dikkati çeken Aydın, “Polis 7/24 görev yapar ve Türk Polisi için gece gündüz fark etmez, karanlıkta da attığını vurur. Özveri ve çabayı görüyorsunuz. Yürek var, bilek var, kuvvet var. Her şeyden önce inanç var. Teşkilatımız güçlü bir teşkilat ve biz de o teşkilata ve devletimize layık olmaya çalışıyoruz” dedi.

“Bir kadından mı eğitim alacağız?”

Aydın, ilk zamanlarda, ‘Bir kadından mı eğitim alacağız?’ şeklinde şaşkınlık sözleriyle karşılaştığını hatırlatarak, “İlk başlarda şaşırıyorlardı, zamanla tanıdıkça, bir şeyler öğrettikçe ve bizler de onlardan bir şeyler öğrendikçe daha çok sevmeye ve kabullenmeye başladılar. Zaten bizler birlik beraberlik içerisinde, kadın, erkek ayırt etmeden bu teşkilatın bir üyesiyiz. Savaşta ve barışta yan yanayız, sırt sırtayız, bunun ayrımı olmaz diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

"Güçlü bir Türk kadınıyım"

Meslektaşlarının kendisini Lara Croft olarak tanımlaması hakkında soruyu da yanıtlayan Aydın, “Arkadaşlarımızın bir yakıştırmasıydı ama ben Türk kadınını temsil ediyorum. Güçlü bir Türk kadınıyım. Lara Croft’tan ziyade güçlü bir kadın polis olmayı tercih ediyorum” şeklinde konuştu.

“Duayen kadın amirlerinden biri”

Eğitim alan polislerden Tuna Karlı, verilen eğitimlerle güçlerine güç kattıklarını söyledi. Eğitimlerde kadın, erkek ayrımının yapılmadığını vurgulayan Karlı, Komiser Nisa Aydın hakkında ise şunları söyledi: “Eğitici hocalarımız konusunda uzman. Nisa komiserim teşkilatın duayen kadın amirlerinden biri. Onunla gurur duyuyor ve yolundan devam ediyoruz.”

“Var olan kabiliyetlerini maksimum seviyeye çıkartmaya çalışıyoruz”

Polis Memuru Şahin Doğru, eğitmen kadrosu olarak çok iyi bir ekip olduklarını belirterek, “Bu ekibin bir parçası olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Eğitimler bizim hazırlık hattımız. Bu hatta daima hazır parolasıyla meslektaşlarımızı bugünün yarınlarına en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Var olan kabiliyetlerini maksimum seviyeye çıkartmaya çalışıyoruz” dedi.

Eğitmenlerden polis memuru Mehmet Çiçek de, vatandaşların huzuru, can ve mal güvenliğine yapılan haksız saldıra şahıslara karşı eğitimlerle birlikte polislerin kendilerini mukavemet gösteren şüpheli şahıslara kanunun verdiği yetkiler dahilinde karşı kendisini savunması amacıyla da eğitim verdiklerini söyledi.

“Sorumluluğumuzun farkındayız”

15 yıldır eğitmen olarak görev yapan polis memuru Osman Demirtaşlar ise, “Biz eğitmenler sorumluluğumuzun ve omuzumdaki yükümüzün farkınayız. Personelimizi tüm kötü senaryolara karşı başa çıkabilecek bilgi ve beceriyi yüklemek için elimizden geleni yapıyoruz. Bunları başarabilmek için de personele çok fazla pratik yaptırmamız gerektiğinin farkındayız. Onların savaşçı ve iyi bir atıcıya dönüşmesi için çok sıkı eğitimler veriyoruz” diye konuştu.