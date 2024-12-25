Antalya Elmalı Devlet Hastanesi’nde Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Kılınç tarafından ilk “Kapalı Kalın Bağırsak Kanseri Ameliyatı” yapıldı.Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA) - Antalya Elmalı Devlet Hastanesi’nde ilk olarak yapılan A grubu ameliyatlardan olan ‘’Laparoskopik Low Anterior Rezeksiyon’’ ameliyatı, hastanenin Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Ahmet Kılınç tarafından gerçekleştirildi.

Başarılı geçen operasyon sonunda konuşan Dr. Kılınç ameliyat sonrası yapmış olduğu bilgilendirmede " Hastanemizde yapmış olduğumuz kolonoskopi işlemi sonucu, tarafımızdan ‘Sigmoid Kolon Alt Ucuna Yerleşmiş Kolon Kanseri’ tanısı konulan hastamızın ameliyatını başarıyla gerçekleştirdik. Kapalı yöntemle gerçekleştirdiğimiz ameliyatta, onkolojik prensiplere uyarak, inferior mezenterik arter ve veni köklerinden bağlayarak tüm lenf notlarını mezokolon bozulmadan çıkardık. Hastamızın kalın bağırsağını karnına vermeden ( Kolostomi açmadan ) ameliyatımızı başarı ile tamamladık. Bu ameliyatta yer alan diğer meslektaşlarıma emeklerinden dolayı teşekkür ederim” dedi.

Elmalı Devlet Hastanesi Müdürü Mehmet Öz'de "İlçemize en iyi hizmeti vermek adına kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Hastanemiz, artan deneyimli hekim kadrosu ve yenilenen modern cihazlarıyla halkımıza sunulan sağlık hizmetlerindeki kaliteyi her geçen gün biraz daha arttırmaktadır. Güzel işlere imza atmanın gururunu yaşıyor ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza tekrar teşekkür ediyor hastalarımıza şifalar diliyoruz." açıklamasını yaptı.

