Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl 7’ncisini gerçekleştireceği Antalya Edebiyat Günleri çerçevesinde senarist, yönetmen, oyun ve köşe yazarı Işıl Özgentürk tarafından ‘Öykü Atölyesi’ düzenlendi.

Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl 7’ncisini gerçekleştireceği Antalya Edebiyat Günleri çerçevesinde senarist, yönetmen, oyun ve köşe yazarı Işıl Özgentürk tarafından ‘Öykü Atölyesi’ düzenlendi.

Muratpaşa Belediyesi’nin yazın dünyasının en üretken alanlarından öykü dalında yılın en iyilerini belirlendiği Antalya Edebiyat Günleri’nin 7’ncisi, 17-20 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yılın ‘En İyi Öykü’ ve ‘İlk Öykü’ kitaplarının açıklanacağı Antalya Edebiyat Günleri’nin kenti edebiyatla buluşturan etkinlikleri de başladı.

Senarist, yönetmen, oyun ve köşe yazarı Işıl Özgentürk, Antalya Edebiyat Günleri çerçevesinde ‘Öykü Atölyesi’ düzenlendi. Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde düzenlenen atölye çalışmasına gençlerin ilgisi yoğun oldu.

Erdal İnönü Kent Parkı’nda düzenlenecek Antalya Edebiyat Günleri’nin bu yıl danışma Kurulu Ferruh Tunç, Gülnur Karaaslan, Prof. Dr. Nedret Öztokat Kılıçeri, Ayşegül Tözeren, İbrahim Karaoğlu, Özcan Karabulut, Ahmet Telli ve Banu Kurt’tan oluşuyor. Antalya Edebiyat Günlerinin Seçici Kurulu’nda ise Ferruh Tunç, Ayşegül Tözeren, İbrahim Karaoğlu, Özcan Karabulut ve Eylem Ata Güleç yer alıyor.

Antalya Edebiyat Günleri’nde öykü dalında yılın en iyileriyle birlikte onur ödülleri de açıklanacak. İlk onur ödülünün Füruzan’a verildiği Antalya Edebiyat Günleri’nde geçmiş yıllarda Zülfü Livaneli, Ahmet Telli, Adnan Özyalçıner, İnci Aral, Lale Müldür, Osman Şahin, Erdal Alova, Latife Tekin, Cevat Çapan ve Buket Uzuner’e ödül takdim edilmişti.