Antalya Düşünce Platformu üyeleri, 18. Uluslararası Antalya Maratonu (RUNTALYA) çerçevesinde düzenlenen ’1 Adım 1 Hayat’ farkındalık koşusuna katılarak spora desteğini sürdürdü.

Antalya Düşünce Platformu üyeleri, 18. Uluslararası Antalya Maratonu (RUNTALYA) çerçevesinde düzenlenen ’1 Adım 1 Hayat’ farkındalık koşusuna katılarak spora desteğini sürdürdü.

18. Uluslararası Antalya Maratonu (RUNTALYA) çerçevesinde düzenlenen ’1 Adım 1 Hayat’ farkındalık koşusu gerçekleştirildi. Bu yıl 45 ülkeden yaklaşık 10 bin sporcunun kayıt yaptırdığı maratonun startını Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve milli sporcularla birlikte verdi. Koşudan elde edilecek olan gelirler ise Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere gönderilecek. Antalya Düşünce Platformu üyeleri de koşuya katılarak spora desteğini sürdürdü.

"2 sporcuya sponsor olarak katılımını sağladık”

Antalya Düşünce Platformu Başkanı Halil Güvenbaş, “Sağlam kafa sağlam vücutta olur, biz her zaman spor ve sporcuyu destekleyeceğiz. Koşunun bu sene depremzedeler yararına olmasından dolayı üyelerimiz gerekli bağışları yapıp bu organizasyona katıldık. Türkiye triatlon milli takımı antrenörü kaptanlığında bir maraton takımı oluşturduk, özellikle deprem bölgesinde olup bu maratona katılmak isteyen 2 sporcuya sponsor olarak katılımını sağladık” sözlerine yer verdi.