İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik ile bir araya gelen Antalya Düşünce Platformu, Engelli Spor Kulübü ve Engelsiz Yaşam Merkezi projelerini hakkında bilgiler verdi.

Antalya Düşünce Platformu Baskanı Halil Güvenbaş, Prof Dr Mustafa Ertürk ve Genel sekreter Çağrı Yılmaz’dan oluşan bir heyet Antalya İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik’e teşekkür ziyaretinde bulundu.

İl genelinde yapılan huzur operasyonlarının başarısından dolayı ziyarette bulunan heyet, Çevik’e teşekkür etti. Platform çalışmalarını ve projelerinin anlatıldığı toplantida Çevik, platform çalışmalarını takdir ile karşıladı.

İl Emniyete çalışmalarının başarılı olduğunu dile getiren Antalya Düşünce Platformu Baskanı Halil Güvenbaş’ın ardından, Prof. Dr. Mustafa Ertürk’te, Çevik’in görev sevgisinin şehre güven verdiğini belirtti. Ayrıca Genel sekreter Çağrı Yılmaz, 3 kız babası olarak güvenli bir şehirde yaşamaktan memnun olduğunu bildirdi.

Ziyaret esnasında Antalya Düşünce Platformu’nun kurmayı planladığı Engelli Spor Kulübü ve Engelsiz Yaşam Merkezi projelerini Çevik’e, sunan heyet projenin sosyal sorumluluğu hakkında bilgi verdi. Güvenbaş, ziyaretin anısına Çevik’e plaket sundu.