Antalya DOP, Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi’nde ‘Senfonik Neşet Ertaş Türküleri’ konserini sanatseverlerle buluşturdu. Gecede Antalya DOB orkestrasını, Neşet Ertaş’ın eserlerini senfonik biçimde düzenleyen şef Serdar Yalçın yönetirken, başkemancılığı Eren Kuştan üstlendi. Neşet Ertaş’ın en sevilen türkülerinin farklı bir yorumla seslendirildiği gecede Antalya DOB korosunu şef Mahir Seyrek çalıştırdı. Soprano Sema Çavuşoğlu, mezzo soprano Semiha Derya Boran, tenor Burak Pektaş ve bas-bariton Ümit Burak Tekinay’ın solist olarak sahne aldığı konserde sanatçılar uzun süre alkışlandı.

Antalya Devlet Opera ve Balesi, ‘Senfonik Neşet Ertaş Türküleri’ konserini sanatseverlerle buluşturdu.

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