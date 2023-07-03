Antalya Doğal Yaşam doğada bulunarak getirilen Alaca Baykuş, Kulaklı Orman Baykuşu ve Kerkenez yavrusu Parkı’na doğada bulunarak getirilen Alaca Baykuş, Kulaklı Orman Baykuşu ve Kerkenez yavrusu özel olarak bakılıyor. Veteriner hekimler yavruları elleriyle besliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’na getirilen 3 sevimli yavruya özel bakım gerçekleştiriliyor. Yaban hayatında savunmasız halde bulunarak vatandaşlar tarafından Doğal Yaşam Parkı’na getirilen Alaca Baykuş, Kulaklı Orman Baykuşu ve Kerkenez yavrusu genel tedavileri ardından özel bakım ünitelerine alındı. Veteriner hekimler elleriyle sevimli yavruların besin zincirinde yer alan ürünleri yavrulara yediriyor. Sevimli yavrular uçma yetilerini kazanıncaya kadar bakımları Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’nda devam edecek.

“Özel bakım yapılıyor”

Antalya Doğal Yaşam Parkı Müdürü Veteriner Hekim Dr. Aygül Arsun, Doğal Yaşam Parkı’nın bin 400’e yakın hayvanı koruma altında tutarken yaban hayatından gelen hayvanların da bakımı, tedavisi ve rehabilitasyon süreçlerinin gerçekleştiği bir merkez olduğunu ifade etti. Arsun, “Özellikle bu dönemde yavru yabani hayvanlar çok geliyor. Son 15 gün içerisinde Doğal Yaşam Parkımızda 3 değerli yavrumuza ev sahipliği yapıyoruz. Bunlardan biri kulaklı orman baykuşu, birisi alaca baykuş yavrusu ve birde kerkenez yavrusu. Arkadaşlarımız özveriyle bakımlarını gerçekleştiriyorlar. Maalesef 3’üde annesiz ve babasız kalmışlar” dedi.

“Nesilleri azalıyor”

Bu kuşların çiftçi dostu olduğunu ifade eden Arsun, sözlerine şöyle devam etti: “Bu kuşlar doğada kemirgenle besleniyorlar. Kulaklı Orman Baykuşu ve Alaca Baykuş’un maalesef ülkemizde nesli azalmakta ve bunlar korunması gereken türler. İki yavrumuzun da veteriner hekimlerimiz tarafından kontrolleri gerçekleştirildi. Özel olarak beslenmeleri takip ediliyor, doğada uçabilecek hale geldikleri zaman uçuş kafeslerimizdeki antrenmanları ardından tekrardan doğaya serbest bırakılacak.”