Antalya Devlet Opera ve Balesi, Antalya Müzesi’ndeki “Müze Konseri” ile sanatseverlerle buluşacak.

Antalya Devlet Opera ve Balesi, 27 Ekim Perşembe günü saat: 15.00’te Antalya Müzesi’nde “Müze Konseri” ile sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Müzenin eşsiz atmosferinde gerçekleştirilecek konserde piyanist Ahmet Sait Karabulut, soprano Burcu Bükem Kuru ve flüt sanatçısı Dilan Oğuz sahne alacak.

Konser Programı: Water Musıc Suite No. 3- George Frideric Handel, Air- George Frideric Handel, Moonlight Sonata Part 1- Ludwig van Beethoven, Lıed No.D 774 Auf Dem Wasser Zu Sıngen- Franz Schubert, Hayvanlar Karnavalı Kuğu- Camille Saint-Sans, La Chanson Du Pecheur- Gabriel Faure, Rusalka Song to the Moon- Antonn Dvok, Havets Visa- Gösta Nystroem, Tıll Havs- Gustaf Nordqvıst, Ksantos Çayı- A. Sait Karabulut, Enstrümantal Tuna Dalgaları Valsi (Waves of the Danube)- Losif Ivanovici.