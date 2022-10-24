Antalya Devlet Opera ve Balesi, 27 Ekim Perşembe günü saat: 15.00’te Antalya Müzesi’nde “Müze Konseri” ile sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Müzenin eşsiz atmosferinde gerçekleştirilecek konserde piyanist Ahmet Sait Karabulut, soprano Burcu Bükem Kuru ve flüt sanatçısı Dilan Oğuz sahne alacak.

Antalya Devlet Opera ve Balesi, Antalya Müzesi’ndeki “Müze Konseri” ile sanatseverlerle buluşacak.

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