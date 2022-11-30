Antalya Devlet Opera ve Balesi, 2022 yılına veda ederken sanatseverler için dolu dolu bir program hazırladı. 2 opera, 4 bale, 1 müzikal, 3 çocuk oyunu ve 2 konser olmak üzere toplam 12 temsille izleyici karşısına çıkacak olan Antalya Devlet Opera ve Balesi’nde provalar hızla devam ediyor.

Antalya Devlet Opera ve Balesi, 2022 yılına veda ederken sanatseverler için dolu dolu bir program hazırladı. 2 opera, 4 bale, 1 müzikal, 3 çocuk oyunu ve 2 konser olmak üzere toplam 12 temsille izleyici karşısına çıkacak olan Antalya Devlet Opera ve Balesi’nde provalar hızla devam ediyor.

Dünyanın en popüler balelerinden biri olan Fındıkkıran, bir yeni yıl klasiği olarak Aralık ayında Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek. Libretto ve koreografisi Armağan Davran ve Volkan Ersoy’a ait olan eserin prömiyeri 10 Aralık Cumartesi saat: 20.00’de Haşim İşcan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Antalya DOB orkestrasını şef Hakan Kalkan’ın yöneteceği ‘Fındıkkıran’ balesi 15 - 22 Aralık Perşembe ve 24 Aralık Cumartesi günleri tekrar sahnelenecek.

Sihirli dünya

Çocuklara bilmedikleri, onları mutlu edecek sihirli bir dünyayı anlatmaya karar veren Antalya DOB, ‘Sihirli Dünya’ çocuk oyununu 1 Aralık Perşembe, 13 Aralık Salı ve 15 Aralık Perşembe saat: 11.00’de sahneleyecek. Haldun Özörten tarafından yazılan ve müzik düzenlemeleri Kenan Kahyaoğlu’na ait olan eseri Reyhan Süme sahneye koydu.

Komik opera Sevil Berberi

Rossini’nin iki perdelik komik operası ‘Sevil Berberi’, Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından 3 Aralık Cumartesi saat: 20.00’de sahnelenecek. Büyüleyici ezgileri, ince ve eğlendirici müziği ile İtalyan komik operasının şaheserlerinden biri olarak gösterilen “Sevil Berberi” operasını Haldun Özörten sahneye koydu. Orkestra şefliğini Hakan Kalkan’ın üstleneceği eserde dekor tasarımı Tayfun Çebi, kostüm tasarımı Nursun Ünlü, ışık tasarımı Mustafa Eski ve koreografi Melda Özkan imzasını taşırken Antalya DOB korosu şef Mahir Seyrek tarafından çalıştırıldı.

‘La Boheme tekrar sahnede" Antalya Devlet Opera ve Balesi’nde, Kasım ayında prömiyeri gerçekleştirilen ve kapalı gişe sahnelenen dünyaca ünlü besteci Puccini’nin ‘La Boheme’ operası 17 Aralık Cumartesi saat: 20.00’de tekrar sahnelenecek. Rejisör Yiğit Günsoy tarafından sahneye konulan eserde orkestrayı şef İbrahim Yazıcı yönetiyor. Tek ara ile sahnelenen dört perdelik eserde Antalya DOB korosu şef Mahir Seyrek ve çocuk korosu Sinem Emine Ulusoy tarafından çalıştırıldı. Dekor ve kostümü ile göz dolduran eserin dekor tasarımı Gürcan Kubilay, kostüm tasarımı Gülden Sayıl ve ışık tasarımı Mustafa Eski imzasını taşıyor.

Kanlı Nigar

Antalya Devlet Opera ve Balesi, Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun en önemli eserlerinden ‘Kanlı Nigar’ müzikalini Cem İdiz’in besteleri ile 20 Aralık Salı saat: 20.00’de Haşim İşcan Kültür Merkezi’nde sahneleyecek. Kendi ayakları üzerinde duran, kocasından şiddet görmüş kadınları çatısı altında toplayan, kızıyla beraber fal bakıp bohça açarak geçimini sağlayan bir kadının hikayesini anlatan ve metinleri Özlem Belkıs’a ait olan eser Haldun Özörten tarafından sahneye koyuldu. Eserde Antalya DOB orkestrasını şef Ömer Yöndem yönetirken, Antalya DOB korosu Mahir Seyrek tarafından hazırlandı.

Yeni yıl konseri

Antalya Devlet Opera ve Balesi 2023 yılına ‘Yeni Yıl Konseri’ ile merhaba diyecek. Sevilen opera ve operetlerden ünlü aryaların seslendirileceği orkestralı konser 28 Aralık Çarşamba ve 29 Aralık Perşembe akşamı saat: 20.00’de Haşim İşcan Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak. Antalya DOB solistleri,korosu ve orkestrasının sahne alacağı konserde aynı zamanda bale sanatçıları da muhteşem dansları ile izleyicilere unutulmaz bir gece yaşatacak.