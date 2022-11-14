Antalya Devlet Opera ve Balesi, ünlü Fransız yazar Alexandre Dumas’ın aynı adlı ilk romanından uyarlanan ’Kamelyalı Kadın’ balesini bu sezon son kez sahneliyor.

Antalya Devlet Opera ve Balesi, ünlü Fransız yazar Alexandre Dumas’ın aynı adlı ilk romanından uyarlanan ’Kamelyalı Kadın’ balesini bu sezon son kez sahneliyor.

Ünlü Fransız yazar Alexandre Dumas (Oğul) tarafından 1848 yılında, henüz 24 yaşındayken yazdığı aynı adı taşıyan ilk romanından baleye uyarlanan ‘Kamelyalı Kadın’ eseri 17 Kasım Perşembe akşamı Haşim İşcan Kültür Merkezi’nde bu sezon son kez sahnelenecek. Koreografisi ve librettosu Volkan Ersoy ve Armağan Davran’a ait olan balenin müzikleri, Giuseppe Verdi’nin bilinen eserlerinin yanı sıra Türkiye’de daha önce hiç icra edilmemiş eserlerinden de seçilerek Tolga Taviş tarafından düzenlendi.

Eser, Dumas’nın gerçek hayattaki sevgilisi Marie Duplessis’ten esinlendiği verem hastası Marguerite Gautier ile prestijli bir ailenin avukat oğlu Armand Duval’ın tutkulu ve dramatik aşkını konu alıyor.

İki perdelik balenin, kostüm tasarımı Gazal Erten, ışık tasarımı Fuat Gök ve dekor tasarımı ise alanında duayen Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin eski Başdekoratörü Savaş Camgöz imzasını taşıyor.

Eserde ‘Marquerite Gautier’ rolünü Iaroslava Volkova, ‘Armand Duval’ rolünü Tolga Burçak, ‘Kont de Varville’ rolünü Ömer Erenler, ‘Baba Armand Duval’ rolünü Mert Söylemez, ‘Olimpie’ rolünü Melda Özkan, ‘Gaston’ rolünü ise Okan Ünal canlandırırken soprano Bilge Yılmaz solist olarak sahne alacak.

Eserin biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı’ndaki opera gişelerinin yanı sıra "www.biletinial.com", "http://www.biletinial.com" internet adresinden de temin edilebilecek.