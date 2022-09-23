Seyircisi ile Ekim ayında sahnesinde buluşmaya hazırlanan Antalya Devlet Opera ve Balesi yeni sezonda şimdiden merak uyandıran eserlerle sanatseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Seyircisi ile Ekim ayında sahnesinde buluşmaya hazırlanan Antalya Devlet Opera ve Balesi yeni sezonda şimdiden merak uyandıran eserlerle sanatseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Antalya Devlet Opera ve Balesi Ekim ayında sanatseverler için dolu dolu bir program hazırladı. 2 opera, 3 bale, 2 müzikal ve 6 konser olmak üzere toplam 13 temsille izleyici karşısına çıkacak olan Antalya Devlet Opera ve Balesi’nde provalar hızla devam ediyor.

‘Gala Konser’ ile perde açılıyor

Antalya Devlet Opera ve Balesi 1 Ekim Cumartesi akşamı saat: 20.00’de Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi’nde gerçekleştireceği ‘Gala Konser’ ile sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak. Antalya DOB orkestrasını şef İbrahim Yazıcı’nın yöneteceği gecede solistler soprano Nurdan Küçükekmekçi, mezzo soprano Medine Tuganova, tenor Burak Pektaş ve bas Engin Suna dünyaca ünlü opera bestecilerinin eserlerini seslendirecek.

Sezonun ilk bale eseri ‘Kamelyalı Kadın’

Geçtiğimiz sezon prömiyeri gerçekleştirilen ve sanatseverlerin büyük beğenisini kazanan ‘Kamelyalı Kadın’ balesi 8 Ekim, 15 Ekim ve 22 Ekim Cumartesi akşamları saat: 20.00’de sahnelenecek.. Fransız yazar Alexandre Dumas (Oğul) tarafından 1848 yılında, henüz 24 yaşında yazdığı aynı adı taşıyan ilk romanından baleye uyarlanan ‘Kamelyalı Kadın’, Dumas’nın gerçek hayattaki sevgilisi Marie Duplessis’ten esinlendiği verem hastası Marguerite Gautier ile prestijli bir ailenin avukat oğlu Armand Duval’ın tutkulu ve dramatik aşkını anlatmaktadır. Koreografisi Volkan Ersoy ve Armağan Davran’a ait olan balenin müzikleri, Giuseppe Verdi’nin bilinen eserlerinin yanı sıra Türkiye’de daha önce hiç icra edilmemiş eserlerinden de seçilerek Tolga Taviş tarafından düzenlendi.

Eğlenceli müzikal; Kanlı Nigar’

Antalya Devlet Opera ve Balesi, kapalı gişe sahnelediği ve Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun en önemli eserlerinden ‘Kanlı Nigar’ müzikalini Cem İdiz’in besteleri ile bu sezon ilk kez 11 Ekim ve 25 Ekim Salı saat: 20.00’de Haşim İşcan Kültür Merkezi’nde sahneleyecek.

Kendi ayakları üzerinde duran, kocasından şiddet görmüş kadınları çatısı altında toplayan, kızıyla beraber fal bakıp bohça açarak geçimini sağlayan bir kadının hikayesini anlatan ve metinleri Özlem Belkıs’a ait olan eser Haldun Özörten tarafından sahneye koyuldu. Eserde Antalya DOB orkestrasını şef Ömer Yöndem yönetirken, Antalya DOB korosu Mahir Seyrek tarafından hazırlandı.

“Paris’te sonu olmayan aşk; La Traviata”

Antalya Devlet Opera ve Balesi, 13 Ekim Perşembe saat: 20.00’de Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi’nde ‘La Traviata’ eserini sanatseverler ile buluşturacak. Dünyada eserleri en çok sahnelenen opera bestecisi Giuseppe Verdi’nin ‘La Traviata’ eserini Melih Öztürk sahneye koydu. Bir perdelik rejili konser formatı ile sahnelenecek olan eserde Antalya DOB orkestrasını şef Hakan Kalkan yönetirken, Antalya DOB korosu Mahir Seyrek tarafından hazırlandı.

Komik opera ‘Sevil Berberi’

Rossini’nin iki perdelik komik operası ‘Sevil Berberi’, Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından 20 Ekim Perşembe saat: 20.00’de sahnelenecek. Büyüleyici ezgileri, ince ve eğlendirici müziği ile İtalyan komik operasının şaheserlerinden biri olarak gösterilen “Sevil Berberi” operasını Haldun Özörten sahneye koydu. Orkestra şefliğini Hakan Kalkan’ın üstleneceği eserde dekor tasarımı Tayfun Çebi, kostüm tasarımı Nursun Ünlü, ışık tasarımı Mustafa Eski ve koreografi Melda Özkan imzasını taşırken Antalya DOB korosu şef Mahir Seyrek tarafından çalıştırıldı.

Ekim ayındaki konserler

Antalya Devlet Opera ve Balesi ekim ayında üçü sahnesinde ikisi ise Antalya Müzesi’nde olmak üzere 5 konser gerçekleştirecek. 4 Ekim’de ‘Operetlerden Seçkiler’, 18 Ekim’de ‘Çello Yıldızları’, 29 Ekim’de “Kurtuluş ve Cumhuriyet Film Müzikleri” ile Antalyalı sanatseverler ile sahnesinde buluşmaya hazırlanan Antalya DOB, 6 Ekim’de ‘Venera Ensemble’ ile Antalya Müzesi bahçesinde ve 27 Ekim’de Oda Müziği Konseri ile Antalya Müzesi’nde konser gerçekleştirecek.

Biletler Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı’ndaki opera gişelerinin yanı sıra www.biletinial.com internet adresinden de temin edilebilir.