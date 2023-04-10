Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek başkanlığında gerçekleştirilen Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan Ayı Olağan Toplantısında bir yıl süreyle görev yapacak encümen ve komisyon üyeleri belirlendi. Toplantıda Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 2022 Yılı Faaliyet Raporu da oy birliğiyle kabul edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı, 123 gündem maddesini görüşmek üzere Başkan Muhitin Böcek başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda encümen seçimlerinin ardından ihtisas komisyonları üyelerinin seçimi gerçekleşti. Seçimlerin ardından partilerin grup sözcüleri gündeme dair konuşmalarını yaptı. Başkan Muhittin Böcek de meclis toplantısında Demre Belediye Başkanlığına seçilen Gülsüm Cengiz’e çiçek takdim ederek görevinden başarılar diledi. Başkan Böcek ayrıca meclise yeni katılan MHP’li meclis üyesi Ali Baki Sarıca ve Ak Partili Meclis üyesi Nejat Ateş’e de başarılar diledi. Başkan Böcek, Ramazan ayının birlik beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma sağlayarak iyiliklere ve hayırlara vesile olmasını diledi.

Oy birliğiyle kabul edildi

Toplantıda ayrıca Büyükşehir Belediyesi’nin 2022 yılı çalışmalarını içeren Faaliyet Raporu da görüşüldü. 2022 yılı Faaliyet Raporu’nun görüşüldüğü sırada Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yerini Meclis 1. Başkan Vekili Abdurrahman Yılmaz’a devrederek, meclis sıralarına oturdu. Gruplar adına yapılan konuşmaların ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetlerinin anlatıldığı bir film izlendi. Daha sonra siyasi partilerin grup sözcüleri partileri adına Faaliyet Raporu ile ilgili görüşlerini belirtti. Yapılan değerlendirmenin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi 2022 yılı Faaliyet Raporu oy birliğiyle kabul edildi.

"İnsan odaklı çalışma"

Faaliyet Raporu’nda emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Muhittin Böcek, verdikleri destek için partilere teşekkür etti. Başkan Böcek, “Güçlükleri, zorlukları hep birlikte aştık. Biz ilkelerimizden hiç ödün vermeden Antalya’mızın yaşam standartlarını yükseltmek için, kaliteli hizmet, sosyal belediyecilik için, adalet ve eşitlik yaklaşımıyla çalışmalarımızı devam ettirdik. Antalya’mızın çağdaş ve sürdürülebilir bir kent olması için doğal, kültürel ve tarihi değerlerini de korumaya çalıştık. Antalya’da ve ülkemizde pandemi, yangın, sel, deprem gibi büyük felaketler neticesinde bazı önceliklerimizi istemeyerek de olsa değiştirmek zorunda kaldık. Algılarda ve alışkanlıklarda farklılaşmalar oldu ancak bizim açımızdan insan odaklı çalışmanın, insan hayatına dokunmanın önemi ve önceliği hiç değişmedi” dedi.

"4. etap raylı sistem ihalesine çıkılıyor"

Ülkede yaşanan ekonomik sorunlara rağmen hiçbir bahaneye sığınmadan hizmetlerde devam ettiklerini söyleyen Başkan Böcek, 2022 yılında gerçekleştirilen projelerin yanı sıra geçmiş dönemde başlatılan fakat kesintiye uğramış projelere de devam ettiklerini ve birçoğunu tamamladıklarını söyledi. Bugün itibariyle Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin hiçbir çalışanına, kamu kurum ve kuruluşlarına günü geçmiş borcu bulunmadığının da altını çizen Başkan Böcek, önümüzdeki günlerde hayata geçirilecek 4. ve 5. Etap Raylı Sistem Projesi ile ilgili de bilgiler verdi. Başkan Böcek, “Sarısu’dan başlayacak olan 4. Etap Raylı Sistem ile ilgili projemizi onaylattık şimdi de yapımı ihalesine çıkıyoruz. Önümüzdeki günlerde lansmanını yapacağım. 4. Etap 16 kilometre ve Sarısu- Varsak arasında olacak. 5. Etap Sarısu-Kundu arasında 22 kilometre olacak. Antalya merkezinde 30 metre derinlikten geçeceğimiz yerler var metro gibi. İkisinin de yapım ihalesini gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

"Caddeler daralmadı, genişledi"

Antalya’da ulaşımla ilgili çalışmalara da değinen Başkan Muhittin Böcek şunları söyledi: “225 km sathi kaplama asfalt, 13,5 km sıcak asfalt, 7500 kilometre yol bakımı onarımı yapıldı. Sizlerin önerileri bizler için önemlidir, kıymetlidir. Ulaşımla ilgili sıkıntılardan bahsettiniz. Şunu unutmayalım siz görevdeyken Antalya’mızda caddeler genişti de ben mi daralttım. Aksine büyüttüm herhangi bir yol kapatmadık. Biz günü, dönemi kurtarmak için çalışmıyoruz. Antalya’ya 2019 yılından ve bugüne kadar 247 bin yeni araç girmiştir Şu andaki depremzede vatandaşlarımız, Rus ve Ukrayna Savaşı nedeniyle gelenler hariç. Kavşak düzenlemeleri, akıllı kavşak projeleriyle ulaşımı rahatlatmaya çalışıyoruz. 4. ve 5. Etap raylı sistem projelerini başlatıyoruz”. Meclis Toplantısında Denetim Komisyon Raporu da oy birliğiyle kabul edildi.

Encümen komisyon üyeleri

Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde yapılan oylamanın ardından Büyükşehir Belediyesi Encümen Üyeliğine; Mesut Kocagöz (CHP), Büşra Özdemir (CHP), Oktay Başaran (CHP), Mehmet Yüksel (İYİ Parti) ve Mehmet Cengiz Büyükgebiz (İYİ Parti) seçildi.

Komisyonlarda yer alan isimler şu şekilde oluştu:

Plan ve Bütçe Komisyonu: Zafer Tan (CHP), Ali Polat (CHP), Mustafa Bilici (CHP), Mustafa Akın (CHP), Serhat Demir (AK Parti), Levent Konur (AK Parti), Abdurrahman Yılmaz (AK Parti), Avni ATAY (MHP), Şerafettin Özel (İyi Parti)

İmar ve Bayındırlık Komisyonu: Mithat Aras (CHP), Zekeriya Altun (CHP), Hasan Ali Acar (CHP), Metin Altunbaş (CHP), Yusuf Karamancı (AK Parti), Hasan Cumhur Göncü (AK Parti), Mehmet Ali Kiriş (AK Parti), Selçuk Senirli (MHP), Hasan Can Kamburoğlu (İyi Parti)

Çevre ve Sağlık Komisyonu: Mehmet Tufan (CHP), Ünal Çetinkaya (CHP), Osman Manis (CHP), Bülent Özgüven (CHP), Şevket Özkan (AK Parti), İsmail Demir (AK Parti), Fırat Demirci (AK Parti), Abdulkadir Çelik (MHP), Gürşel Aşık (İyi Parti)

Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu: Şafak Otuzaltı (CHP), Halil Arıkan (CHP), Mustafa Bilici (CHP), Mustafa Akın (CHP), Kemal Yıldırım (AK Parti), Mehmet Ali Erdoğan (AK Parti), Mehmet Güven (AK Parti), Mehmet Durukan (MHP), Özcan Balcı (İyi Parti)

Ulaşım Komisyonu: Deniz Filiz (CHP), Sıdıka Gökyar Kızılca (CHP), Erşan Özden (CHP), Ahmet Can (CHP), Muhammet Ural (AK Parti), Orhan Avcı (AK Parti), Özdemir Manavoğlu (AK Parti), Abdurrahman Caran (MHP), Mustafa Baskak (İyi Parti)