Antalya Büyükşehir Belediyesi, sahilin daha dinamik ve eğlenceli hale getirilmesi amacıyla dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili 12 numaralı plaja 2 adet plaj voleybol sahası kurdu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan voleybol sahaları, Türkiye Voleybol Federasyonu’nun yönetmeliklerine tamamen uygun olarak inşa edildi. Her bir saha, ulusal standartlara uygun boyutlara sahip ve profesyonel bir oyun deneyimi sunacak şekilde tasarlandı. Plaj voleybolu severler artık Konyaaltı Sahili’nde ücretsiz olarak heyecan dolu maçlar yapma fırsatına sahip. Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen spor alanlarıyla hem amatör sporcular hem de profesyonel voleybol takımları, sahaları kullanarak eğlenceli ve rekabet dolu anlar yaşamak için bir araya gelecek.

Sporun ve sağlıklı yaşam tarzının önemini vurgulayan Spor Hizmetleri Şube Müdürü Yakup Deveci, şehirdeki spor kültürünü güçlendirmeyi amaçladıklarını ifade etti. Deveci, “Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahilinde başkanımızın talimatlarıyla iki adet plaj voleybol sahası kurduk. Bu alandan kentimize gelen yerli, yabancı tüm vatandaşlarımız ve özellikle gençlerimiz ve çocuklarımız ücretsiz faydalanabilir. 12 nolu plajın sahil kısmında yer alan 2 adet voleybol sahamıza tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi.