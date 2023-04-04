Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü’nde hayvanseverlerle birlikte 98 milyon liraya mal olan ve Türkiye’nin en modern bakımevlerinden biri olan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezini inceledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 84 dönüm arazi üzerine kurulan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü’nde kapılarını ziyaretçilerine açtı. Geniş barınak ve yaşam alanları, yerden ısıtmalı ve soğutma sistemiyle Türkiye’nin en modern Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezini Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hayvanseverlerle birlikte ziyaret etti. Başkan Muhittin Böcek, ilk olarak merkezde yer ayan ameliyathaneler ve revirleri inceledi. Başkan Böcek, merkeze getirilen kedi ve köpeklerin nasıl bir süreçten geçtiğine dair görevli veteriner hekimlerden bilgi aldı.

Ziyaretin ’Şanslı’ köpeği

Başkan Muhittin Böcek ameliyathaneleri incelerken, trafik kazası sonrasında Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine getirilen bir köpeği severek, ‘Şanslı’ ismini verdi. Başkan Böcek, basın mensuplarına ameliyathaneleri gezdirirken, Türkiye’de kemik operasyonu yapan tek bakımevi olduklarını hatırlattı. Başkan Muhittin Böcek, kedi kliniğinde ise yoğun bakımda tedavi gören kedilere ilişkin de bilgi aldı. Başkan Böcek, kedi bölümünde ise alttan ısıtmalı özel bir bölümde yer alan kedileri sevdi.

98 milyon TL’lik bir yatırım

Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezini gezdikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin böcek, can dostlar için yapılan 84 dönüm alan üzerine kurulu bu yerin tüm Antalya’ya hayırlı olmasını diledi. Bu projenin 98 milyon TL’lik bir yatırım ile hayata geçirildiğini belirten Başkan Muhittin Böcek, "Can dostlarımıza yakışan bir alan oldu. Seçim bildirgemizde söylediğimiz gibi onların yaşama hakkı var. Burada 24 veteriner, 12 tekniker, hayvan bakıcı kardeşlerimizle birlikte 81 personelimiz çalışıyor. Şu anda 121 engelli köpeğimiz, 66 engelli kedi, 147 yasaklı köpeğimiz var. Toplamda ise 524 köpek ve 214 kedimizi misafir ediyoruz. Günde ortalama 60 civarında kedi köpek geliyor" dedi.

"Sokak hayvanlarını önemsiyoruz"

"Planlı, kurallı, kimlikli bir kent için geliyoruz dedik ve çalışmaları bu yönde yürütüyoruz" diyen Başkan Böcek, "Tüm vatandaşlarımızın çok beğeneceği bir alan kazandırdık. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak sokak hayvanlarımızı önemsiyoruz. Bu çalışmalar bünyesinde Antalya Sahipsiz Hayvan Çalıştayı’mızı gerçekleştirdik. Çalıştaydan güzel sonuçlar çıkacak. Bu alanın resmi açılışını Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız ve Millet İttifakı’mızın Ortak Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla yapmıştık. Merkezimiz hafta sonları da tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açık. Bu merkezimizde 2 acil müdahale aracımızla birlikte üç vardiya, 7/24 hizmet veriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.