Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Belediye-İş ve Güvenlik İş Sendikası arasında 8 bin 841 personeli ilgilendiren toplu iş sözleşmesini imzaladıANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Belediye İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Mehmet Mercan ve Güvenlik İş Sendikası Antalya Bölge Başkanı Recep Mutaf ile 1 Ocak 2025- 31 Aralık 2026 tarihleri arasını kapsayan Toplu İş Sözleşmesi Protokolü imzalandı.

İmza töreninde konuşan Başkan Muhittin Böcek, iki yıl süreli toplu iş sözleşmesi görüşmelerini başarıyla tamamladıklarını belirterek, “8019 Belediye-İş, 822 Güvenlik-İş olmak üzere toplamda 8841 çalışma arkadaşımızı kapsayan toplu iş sözleşmemizi imzaladık. Günümüz ülke ekonomik koşulları ile Büyükşehir Belediyemizin mali imkanları doğrultusunda en düşük net ücret 37 bin 430 TL olmuştur. Toplu iş sözleşme sürecimizin başarıyla tamamlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yeni sözleşmemizin tüm çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

SENDİKALARDAN BAŞKAN BÖCEK’E TEŞEKKÜR

Belediye İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Mehmet Mercan ise toplu iş sözleşmesinin tüm emekçilere hayırlı olmasını dileyerek, “Muhittin Başkanımız bir yıl önce de bir ek protokol ile işçi arkadaşlarımızı enflasyona ezdirmedi. Belediyemizin şartlarını zorlayarak en güzelini yaptınız. Sözleşmenin imzalanması sürecinde emeği geçen katkı koyan herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Güvenlik İş Sendikası Antalya Bölge Başkanı Recep Mutaf ise önceki sözleşmede de Muhittin Başkan’ın ek sözleşmeler ile işçi arkadaşları enflasyona ezdirmediğini vurgulayarak, şöyle konuştu: “Bu dönemde iki yıllık güzel bir sözleşme yaptık. Türkiye şartlarının üstünde bir sözleşme oldu. Tüm üye arkadaşlarımız adına sendikamız adına teşekkür ediyorum.”