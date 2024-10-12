Antalya Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 13’ncüsü düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı’nda (YÖREX) standında yerel ürünleri sergiliyor. Standı ziyaret eden vatandaşlara tarhana çorbası ikramında bulunuluyor.

Anadolu’dan gelen binlerce yöresel ürünün ziyaretçilerle buluştuğu Antalya Ticaret Borsası (ATB) ev sahipliğinde bu yıl 13’üncüsü düzenlenen YÖREX Fuarı’nda, Antalya Büyükşehir Belediyesi de yerini aldı.

Kadın kooperatiflerine tanıtım desteği

ANFAŞ Fuar Merkezi’nde devam eden Yöresel Ürünler Fuarı’nda Antalya’nın coğrafi işaretli ürünlerinin tanıtımını yapan Büyükşehir Belediyesi, standında her türlü desteği sağladığı Kadın İşgücü Geliştirme Programı dahilinde iş birliği yaptığı kadın kooperatiflerine de yer veriyor. Büyükşehir Belediyesi’nin YÖREX’teki standında ürünlerini sergileme, tanıtma ve pazarlama imkanı bulan kadın kooperatiflerine kendi el emeği ürünlerini satarak kazanç elde etme imkanı da sağlanıyor.

Ev tarhanası ikramı

Büyükşehir Belediyesi’nin fuarda yer alan standında el emeğiyle üretilen ev tarhanası ve erişte pişirilerek hem ziyaretçilere tattırıldı hem de evlerinde pişirilmesi için ikram edildi.