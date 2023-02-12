“Yaraları birlikte saracağız” diyerek yola çıkan Antalya Büyükşehir Belediyesi sağlık ekipleri mahalle mahalle gezerek, depremzedelere evlerinde sağlık hizmet veriyor.

“Yaraları birlikte saracağız” diyerek yola çıkan Antalya Büyükşehir Belediyesi sağlık ekipleri mahalle mahalle gezerek, depremzedelere evlerinde sağlık hizmet veriyor.

Deprem bölgesi Hatay’da çalışmalarını sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi sağlık ekipleri, depremden etkilenen köyleri ziyaret ederek, merkez sağlık kuruluşlarına gidemeyen vatandaşlara evlerinde sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor. Deprem bölgesine giden Antalya Büyükşehir Belediyesi ambulansları yaralı vatandaşların sağlık kuruluşlarına nakillerinde önemli bir rol alırken, sahada görev yapan kurtarma ekiplerine de sağlık hizmeti sunuyor. Enkaz kurtarma ve kaldırma çalışmalarında toz duman içinde çalışan personele göz ve burun damlası sıkarak yardımcı olan Antalya Büyükşehir sağlık ekipleri, kurtarma çalışmaları sırasında meydana gelen yaralanmalara da müdahale ederek, tetanoz aşısı da yapıyor.

Tek tek mahalleleri geziyorlar

Merkezden uzak mahalleleri tek tek gezen Antalya Büyükşehir Belediyesi doktor ve hemşireleri depremzedeleri sağlık kontrolünden geçiriyor. Yaralara pansuman yapan, hastalara ilaç temin eden Antalya Büyükşehir Belediyesi sağlık ekipleri, depremzedelerin yaralarını sarmaya devam ediyor.