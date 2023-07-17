Büyükşehir Belediyesi, Antalyalıların keyifli bir yaz geçirmesi için kentin farklı noktalarında çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Kent Orkestrası “Müzik Şehrin Kalbinde” konserlerine devam ederken, ilçelerde de çocuk şenliği düzenleniyor. İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı da ilçelerde konserler veriyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yaz etkinleri son hızıyla devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinliklerle turizm şehri Antalya’da yaz ayları dolu dolu geçiyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Kent Orkestrası’nın "Müzik Şehrin Kalbinde" konserlerinin bu seferki durağı Kemer Liman Caddesi oldu. Birbirinden güzel şarkıların seslendirildiği Konsere Kemerlilerin yanı sıra turistler de yoğun ilgi gösterdi. Orkestranın çaldığı şarkılara danslarıyla ve alkışlarıyla eşlik eden Kemerliler keyifli görüntüler oluşturdu. Yerli ve yabancı turistler de konseri ilgiyle izledi. Bandonun çaldığı şarkılara danslarıyla eşlik eden turistler gönüllerince eğlendi.

Çocuklar doyasıya eğlendi

Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli’nde çocuk şenliği düzenledi. Korkuteli Şehitler Anıtı Meydanı’nda kurulan şenlik alanında şişme oyun parkları, çizgi karakterler, transformers, tahta bacak, dev maskotlar, palyaço gösterileri, yüz boyama ve balon şov gibi birbirinden güzel aktivitelerle çocuklar gün boyunca eğlenip şenliğin tadını çıkardı. Korkutelili çocuklar ve aileleri yaz tatilinde kendilerine armağan edilen bu güzel şenlik için Başkan Muhitin Böcek’e teşekkür etti.

İlçe konserleri devam ediyor

Yaz aylarının vazgeçilmez açık hava etkinliklerinden birisi olan ilçe konserleri de sürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Orkestrası tarafından gerçekleştirilen "İlçe Konserleri" bu yaz ilk konserini Korkuteli Şehitler Anıtı Meydanı’nda gerçekleştirdi. Şef Yiğit Aktı yönetimindeki orkestra, Aslıhan Günay, Egemen Balhan, Burcu Yamaner, Dilara Şahin ve Merve Kalay’ın seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla meydanı dolduran vatandaşları coşturdu. Konseri izlemeye gelenler alkışları ve oyunlarıyla şarkılara eşlik etti.