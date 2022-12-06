Antalya Büyükşehir Belediyesinin kadınların ekonomiye ve istihdama katkı sağlaması amacıyla başlattığı Üreten Kadınlar, Kazanan Yarınlar Projesi, başarısını ödülle taçlandırdı. Proje, Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) tarafından Kadın Kooperatiflerinin ve Kadın Girişimciliğinin Arttırılmasına Yönelik Sunulan En İyi Uygulama seçildi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Kadınlarımızı ve kadın kooperatiflerimizi desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin kadınların ekonomiye ve istihdama katkı sağlaması amacıyla başlattığı Üreten Kadınlar, Kazanan Yarınlar Projesi, başarısını ödülle taçlandırdı. Proje, Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) tarafından Kadın Kooperatiflerinin ve Kadın Girişimciliğinin Arttırılmasına Yönelik Sunulan En İyi Uygulama seçildi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Kadınlarımızı ve kadın kooperatiflerimizi desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) ve merkezi İsveç’te bulunan Olof Palme International Center işbirliğiyle gerçekleştirilen “Cinsiyet Eşitlikçi Dönüşüm Ödülleri” sahiplerini buldu. Türkiye çapındaki belediyelerin kadınlara yönelik cinsiyet eşitliğini sağlamaya dönük çalışmalarının değerlendirildiği yarışmada Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin “Üreten Kadınlar, Kazanan Yarınlar Projesi” Kadın Kooperatiflerinin ve Kadın Girişimciliğinin Arttırılmasına Yönelik Sunulan En İyi Uygulama ödülüne layık görüldü.

389 proje başvuru yaptı

Türkiye genelinden birçok büyükşehir, il ve ilçe belediyesi 13 farklı kategori için 389 uygulama ile proje başvurusunda bulundu. Ödül programında kazananları; DİSK Genel Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu, Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Canan Atılgan, Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Didem Danış, Bağ Etkileşimli Öğrenme Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ece Öztan, MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi ve İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği Koordinatörü Av. Nazan Moroğlu, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Pelin Pınar Giritlioğlu ve İstanbul Kent Konseyi Başkanı Tülin Hadi belirledi. Ödül kazanan belediyeler ve projeler Küçükçekmece Belediyesi Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen törenle ödüllerini aldı. Törende Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ödülünü Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Güven Ulutekin aldı.

KORKOOP’lu kadınlara destek

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in hem kooperatifçiliği hem de kadınların üretimini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği ‘Üreten Kadınlar Kazanan Yarınlar’ projesi çerçevesinde Korkuteli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (KORKOOP) üyesi kadınlar, hem üreterek gelir elde ediyor hem de tüketiciyi sağlıklı ürünlerle buluşturuyor. Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu atölyelerde üretimlerini sürdüren kadınlar yöresel lezzetleri tüketiciyle buluşturuyor. KORKOOP’lu kadınların elinden çıkan ürünler Büyükşehir Belediyesi’nin Halk Et Satış Mağazalarında ve oluşturulan satış noktalarında Antalyalılarla buluşturuluyor. Büyükşehir Belediyesi BAKA destekli Üreten Kadınlar, Kazanan Yarınlar’ projesi çerçevesinde KORKOOP’lu kadınlara kurduğu tesislerle de destek veriyor.

Başkan Böcek: “Desteğimiz sürecek”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Üreten Kadınlar, Kazanan Yarınlar Projesi”nin 389 uygulama arasında fark yaratarak ödül almasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Başkan Böcek, “Girişimci ve rekabetçi kooperatif anlayışının güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılması, kırsal bölgelerdeki kadınları kooperatifçilik vasıtasıyla üretime yönlendirilmesi ve kendilerine yeterli hale gelebilmesi amacıyla başlattığımız projemiz artarak büyüyecek. Kadınlarımızın ve kadın kooperatiflerimizin her daim yanında yer alarak çok daha büyük başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyorum” dedi.