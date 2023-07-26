Antalya Büyükşehir Belediyesi kırsal bölgelerdeki üreticilere destek vermek amacıyla arıcılık ile ilgilenen vatandaşlara kovan desteğinde bulunmayı sürdürüyor.

Kırsal kesimlerde yerel çeşitliliği artırmak ve vatandaşları alternatif ürün üretimine teşvik etmek için çalışmalarını sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi arıcılık faaliyetlerini desteklemeye devam ediyor. Bu çerçevede Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından arı üreticilerine 750 adet kovan dağıtımı gerçekleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin arı kovanı desteğinden yararlanan Volkan Okur, “Arıcılık faaliyetlerine hobi olarak başladım. Daha önce büyükşehir belediyesinin vermiş olduğu arıcılık eğitimlerine katıldım. Bu eğitimlerde arıcılıkla ilgili pek çok yeni şey öğrendim. Öğrendiğim bu bilgilerle arıcılık yapmaya karar verdim. Bugün de büyükşehir belediyesinin verdiği kovanları teslim aldım. Belediyemizin kovan desteği sayesinde bende bir arıcı oldum” dedi.

"Kırsal kesim için önemli bir destek"

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda görevli Ziraat Mühendisi Asaf Özalp ise üreticiler için dağıtılan arı kovanı desteğinin arıcılık faaliyetleri için teşvik edici bir çalışma olduğunu söyledi. Asaf, “Kırsal kesimde yaşayan vatandaşlar için arıcılık faaliyeti önemli bir gelir kaynağı oluyor. Arıcılığı hobi olarak yapan, buna yeni başlayan ya da arı üreticilerinin daha çok verim alabilmeleri için arı kovanı desteğinde bulunuyoruz. Üreticilerimiz Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na dilekçe ile başvurarak arı kovanı desteğinden yararlanabiliyor. Bugün burada 750 adet arı kovanını vatandaşlarımıza teslim ettik. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilerimize desteklerimiz devam edecek” diye konuştu.