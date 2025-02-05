Antalya Büyükşehir Belediyesi, evde sağlık hizmetinden ağız ve diş sağlığı ile psikolojik danışmanlık hizmetine kadar on binlerce vatandaşa ücretsiz ve kesintisiz sağlık hizmeti sunuyor.

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara ücretsiz sağlık hizmetleri sunmaya devam ediyor. Gazipaşa’dan Kaş’a kadar geniş bir alanda hizmet veren belediye, evde sağlık hizmetinden ağız ve diş sağlığına, psikolojik danışmanlıktan nakil ambulans desteğine kadar çeşitli sağlık hizmetleri sağlıyor.

Evde sağlık hizmeti sürüyor

Engelli, yaşlı ve yatalak durumda olan vatandaşlara yönelik yürütülen Evde Sağlık Hizmeti kapsamında, sağlık kontrolleri, öz bakım desteği, evde tıbbi malzeme temini ve nakil ambulans hizmetleri veriliyor. 2024 yılı itibarıyla 6 bin 143 kayıtlı hasta için 20 bin 601 işlem gerçekleştirildi. Ayrıca sağlık kuruluşlarına gitmek isteyen vatandaşlara 8 bin 823 kez nakil ambulans ve araç desteği sağlandı.

Ağız ve diş sağlığı ücretsiz sunuluyor

Büyükşehir Belediyesi’nin Kepez’deki Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, 7 yaş ve üzeri çocuklar ile yetişkinlere sosyal güvence aranmadan hizmet vermeye devam ediyor. 2024 yılı içerisinde 4 bin 280 çocuk ve 5 bin 461 yetişkin hasta sağlık hizmeti alırken, çocuklara 15 bin 971, yetişkinlere ise 23 bin 51 işlem yapıldı. Diş muayenesi, panoramik röntgen, dolgu, kanal tedavisi, diş çekimi ve diş taşı temizliği gibi hizmetler sunuluyor.

Psikolojik Danışmanlık hizmeti devam ediyor

Belediyeye bağlı Psikoloji Kliniği, ruh sağlığı desteği sağlamak amacıyla hizmet veriyor. 2024 yılı içerisinde 285 çocuk ve 614 yetişkin danışana psikolojik destek sunuldu.