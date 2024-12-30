Antalya Büyükşehir Belediyesi, Cittaslow (Sakin Şehirler) Metropol ağına üye olmanın getirdiği sorumlulukla, Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mahallesi’nde yürütülen “Sakin Mahalle” projesi için önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Cittaslow Ağı koordinasyonuyla Sakin Mahalle (Slow Neighborhood) pilot bölgesi olarak belirlenen Döşemealtı İlçesi Yeşilbayır Mahallesi’nde yürütülen proje ve çalışmalar hakkında ilgili daire birimlerine yönelik bir toplantı düzenledi. Toplantıda, “Sakin Mahalle” projesinin mevcut durumu, sürdürülebilir kentsel gelişim hedefleri ve uluslararası temsil gücünü artırma stratejileri masaya yatırıldı. Yeşilbayır Mahallesi’nde sürdürülebilirlik odaklı mahalle bazlı uygulamaların geliştirilmesi için yeni hedefler belirlendi. Ayrıca, Antalya’nın Cittaslow Metropol ağı içerisindeki rolünün güçlendirilmesi ve yerel değerlerle uyumlu bir vizyon oluşturulması üzerinde duruldu.

“Antalya Dünya’ya örnek bir metropol olacak”

Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, projenin Antalya’nın uluslararası arenadaki konumunu güçlendireceğini belirterek, “Bu proje yalnızca mahalle ölçeğinde değil, dünya çapında örnek bir çalışma olacak. Sakin Mahalle kriterlerini tamamlayarak Yeşilbayır’ı Cittaslow Metropol ağına tam üyelik sürecine hazırlıyoruz. Antalya, bu projeyle yerel toplulukların yaşam kalitesini artırırken çevresel sürdürülebilirlikte lider bir şehir olarak kendini konumlandırıyor” dedi.

“Sadece bugünü değil geleceği de inşa ediyoruz”

Cittaslow Türkiye Ağı Teknik Koordinatörü Lokman Atasoy, Cittaslow Metropol Projesi’nin Antalya için sadece bir mahalle projesi olmadığını, kentin tamamına yayılacak bir sürdürülebilirlik modeli sunduğunu ifade etti. Atasoy, “Bu proje, Antalya’nın ulusal ve uluslararası düzeyde güçlü bir örnek teşkil etmesini sağlayacak. Yerel topluluklardan başlayan bu hareket, küresel sürdürülebilirlik ilkelerine kadar geniş bir etki sağlamayı hedefliyor. Antalya’nın geleceğini daha yaşanabilir, yenilikçi ve çevreci bir şekilde inşa edeceğiz” diye konuştu.

Toplantıya; Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve Cittaslow Metropol Antalya Koordinatörü Cansel Tuncer, ilgili daire başkanlıkları, Cittaslow Türkiye Ağı Teknik Koordinatörü Lokman Atasoy ve Yeşilbayır Mahalle Muhtarı Şükran Karay Taş katıldı.