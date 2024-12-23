Kuvvetli yağış beklenen Antalya’da belediye ekipleri alt geçitlerde mazgal ve kanal temizliği yaptı.

Büyükşehir Belediyesi, kuvvetli yağışın beklendiği kentte, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlemlerini artırdı. ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri, ulaşımda sorun yaşanmaması için Çallı, Otogar, Meydan, Mevlana, Şarampol, Güllük, Falez, Antalyaspor, Gıyasettin Keyhüsrev kavşaklarındaki yağmur suyu kanallarını ve mazgalları temizledi, yağmur suyu deşarj pompalarının bakımı gerçekleştirildi. Atık Yönetimi ve İşletmeler Şube Müdürlüğü ekipleri de caddelerdeki yağmur suyu mazgallarında tıkanmaya neden olabilecek çöp ve atıkları topladı. Çalışmayla, kuvvetli yağışta yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi hedefleniyor.