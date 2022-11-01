Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki EKDAĞ A.Ş. tarafından Korkuteli ilçesine kurulacak Sebze-Meyve Kurutma Entegre Tesisi için hazırlıklar sürerken, tesiste üretilecek ürünlerin satış ve pazarlamasına ilişkin “Küresel Satış Pazarlama ve Münhasır Tedarik Sözleşmesi” imzalandı. Tedarikçi EKDAĞ A.Ş, Distribütör Biota Snacks ve finansal sponsor Granatum Capital arasında yapılan sözleşme için imzalar ABD’nin New York kentinde atıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki EKDAĞ A.Ş. tarafından Korkuteli ilçesine kurulacak Sebze-Meyve Kurutma Entegre Tesisi için hazırlıklar sürerken, tesiste üretilecek ürünlerin satış ve pazarlamasına ilişkin “Küresel Satış Pazarlama ve Münhasır Tedarik Sözleşmesi” imzalandı. Tedarikçi EKDAĞ A.Ş, Distribütör Biota Snacks ve finansal sponsor Granatum Capital arasında yapılan sözleşme için imzalar ABD’nin New York kentinde atıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek, Sebze-Meyve Kurutma Entegre Tesisi, Antalya’nın tarımsal ürünlerini ABD ve Birleşmiş Milletler üyesi 194 ülkeye tanıtacak. Büyükşehir Belediyesi iştiraki EKDAĞ A.Ş. Türkiye’nin yaş-meyve sebze ambarı konumunda olan Antalya’nın Korkuteli İlçesinde kurulacak tesis ile ilgili önemli bir adım attı. Distribütör Biota Snacks ve finansal sponsor Granatum Capital ile imzalanan sözleşme çerçevesinde tesiste üretilen ürünler başta ABD olmak üzere, BM Üyesi 194 ülkeye pazarlanacak.

“Hedefimize bir adım daha yaklaştık”

EKDAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gökçe’nin katılımıyla ABD’de imzalanan satış ve pazarlama sözleşmesi üretim tesislerinin yaygınlaştırılması ve gelişimine yönelik kredi desteği de dahil olmak üzere; Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin kırsalda tarımın desteklenmesi faaliyetlerine yönelik çalışmalarına katkı sunacak. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek sözleşmenin; yepyeni bir ufuk ve vizyon oluşturması temennisiyle; emeği geçenlere teşekkür etti. Başkan Böcek, “Sebze-Meyve Kurutma Entegre Tesisimizi ihracat yaparak ülkeye döviz girdisi sağlamak ve ülke ekonomimize katkıda bulunmayı hedefleyerek hayata geçirdik. İmzalanan bu sözleşme ile hedefimize bir adım daha yaklaşmış olduk” dedi.

“İstihdama katkı sağlayacak”

Kırsal kalkınma, üretim ve ihracata dayalı proje çerçevesinde kurulacak tesis Korkuteli İlçesi Bozova Mahallesi’nde 15 bin 500 metrekare alan üzerine inşa edilecek. 3 bin metrekare kapalı alana sahip olacak tesis enerjisini tamamen güneş enerjisi ve perlit kullanılarak hava kurutma (Air Dry) teknolojisi ile temin edecek. Tesis bu özelliği ile hem yüzde 100 çevreci hem de teknolojisi itibariyle Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor. Fizibilite çalışmaları tamamlanan ve temel atma aşamasına gelen tesiste üretim fazlası sebze ve meyveler değerlendirilerek kurutulacak ve ihraç edilecek. Tesis, 80-100 kişinin doğrudan istihdamına; mobil üretim üniteleri ile kadın ve çiftçi kooperatiflerinin katılımıyla da dolaylı olarak 250-300 kişinin istihdamına katkı sağlayacak.