Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek 2’nci Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali, 3 Kasım Cuma günü saat 10.00’da Yörük göçü ile başlayacak. 3 gün sürecek festivalde Yörük kültürü tüm yönleriyle yaşatılacak. Ünlü sanatçı Haluk Levent, 3 Kasım Cuma akşamı festival alanında konser verecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi 2’nci Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali’yle Türk dünyasına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 3-4-5 Kasım tarihleri arasında Antalya, Türkiye ve yurt dışından binlerce Yörük’ü buluşturacak festival için son hazırlıklar sürüyor.

Aksu İlçesi Solaklı Mahallesi At Çayırı Mevkii’nde yaklaşık 400 dönüm alan üzerine kurulan festival alanında 3 gün boyunca bir kültür şöleni yaşanacak. Başkan Muhittin Böcek, uluslararası boyutta geniş bir katılımla düzenlenecek festivale tüm Antalyalıları davet etti.

Renkli etkinlikler

2’nci Uluslararası Yörük Türkmen Festivali, 3 Kasım Cuma günü 10.00’da Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması ile başlayacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Karaalioğlu Parkı’na kadar Yörük göçü yapılacak. Aynı gün saat 13.00’da ise festival alanında etkinlikler başlayacak. Festivalde 3 gün boyunca canlı müzikler, atlı akrobasi ve okçuluk gösterileri, yurtdışından katılan misafir grupların halk dansları gösterileri konserleri gibi birçok aktivite olacak. Atlı akrobasi gösterileri, yurtdışından katılan misafir grupların halk dansları ile konuk belediyelerin halk oyunları gösterileri ile yöresel sanatçılar konseri gerçekleştirilecek.

Haluk Levent konseri 3 Kasım’da

Yörük Türkmen Festivali’nin resmi açılış töreni 3 Kasım Cuma saat 18.00’de festival alanında olacak. Saat 19.45’te ünlü sanatçı Haluk Levent festival alanında Antalyalılarla buluşacak. 4 Kasım Cumartesi akşam 19.30’da Elif Buse Doğan, 5 Kasım Pazar akşamı saat 20.00’da ise Ayşe Dinçer Yörük Festivalini renklendirecek. Ayrıca, Ebru Özdemir, İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Türk Halk Müziği topluluğu, Egemen Balkanlı, Emran Özdemir de Yörük Festivali’nde konser verecek. Antalya’nın 14 ilçesinde de yöresel sanatçılar farklı günlerde halkla buluşacak.

25 ülke katılıyor

Festivale 25 bağımsız Türk Cumhuriyeti katılacak. Uluslararası katılımcılar kültürel etkinlikler yapacak. Türk el sanatlarının tanıtılması için bir platform oluşturulacak. 36’sı Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan 8’i kadın kooperatifinden gelen 44 sanatçı; dokumacılık, dericilik, bıçakçılık, keçecilik gibi el sanatlarını tanıtacak. 81 Yörük-Türkmen dernek, vakıf ve kooperatif ağırlanacak. Ayrıca Büyükşehir, il ve ilçe düzeyinde 25 belediye katılacak.

Festival alanına EXPO alanından ring

Festivalde bin yıldır Anadolu’yu yurt edinmiş, köklü bir geçmişe sahip olan Yörük kültürü tüm yönleriyle yaşatılacak. Festivale katılmak isteyen Antalyalılar son tramvay durağı olan Expo durağında indikten sonra aralıksız ve ücretsiz seferlerle festival alanına ulaşabilecek. Dönüşte aynı şekilde servisle tramvay durağı oradan da şehir merkezine ulaşım sağlanacak

Özel araçları ile gelecek vatandaşlar ise Expo-solak hattı giriş, Perge çıkış olmak üzere ulaşım tek yönlü kullanacak. Araçların yol boyunca park edilmesi yasaklanırken, 5 bin kişilik otopark vatandaşların hizmetinde olacak.

Festival ile ilgili tüm detaylı bilgilere yorukturkmenfestivali.com adresinden ulaşılabiliyor.