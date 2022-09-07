Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de bir ilke imza atarak, hizmet binasını sıfır emisyonlu bina konumuna getirdi ve Türk Standartları Enstitüsü’nden (TSE) ‘İklim Dostu Kuruluş’ belgesi almaya hak kazandı. TSE’den alınan ‘İklim Dostu Kuruluş’ bayrağını Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasında göndere çeken Başkan Böcek, 46 megawat kurulu güçteki 16 temiz enerji üretim tesisiyle aylık ortalama 141 bin hanenin elektrik enerjisini karşılayacak değerde enerji ürettiklerini kaydetti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de bir ilke imza atarak, hizmet binasını sıfır emisyonlu bina konumuna getirdi ve Türk Standartları Enstitüsü’nden (TSE) ‘İklim Dostu Kuruluş’ belgesi almaya hak kazandı. TSE’den alınan ‘İklim Dostu Kuruluş’ bayrağını Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasında göndere çeken Başkan Böcek, 46 megawat kurulu güçteki 16 temiz enerji üretim tesisiyle aylık ortalama 141 bin hanenin elektrik enerjisini karşılayacak değerde enerji ürettiklerini kaydetti.

Başkan Muhittin Böcek’in talimatıyla sıfır emisyonlu binaya dönüştürülen Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası, TSE’nin yaptığı denetimlerin ardından ‘İklim Dostu Kuruluş’ belgesi aldı. Türkiye’de ‘İklim Dostu Kuruluş’ belgesi almaya hak kazanan ilk belediye ve kamu kuruluşu olan Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde TSE başarı belgesi takdim töreni düzenlendi. Törene Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, TSE Akdeniz Bölge Koordinatörü Hasan Demirtaş, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, Başkan Danışmanı Lokman Atasoy ve TSE çalışanları katıldı.

Bozova GES eylül sonu hizmette

Başkan Muhittin Böcek, “Çevre ve Doğa Dostu Antalya” hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Antalya’nın sera gazı envanterini çıkarttıklarını belirten Başkan Muhittin Böcek, belediyenin güneşten enerji üreten 6.4 megawat kurulu güçte 11 güneş enerji santralinin faaliyette olduğunu kaydetti. Eylül ayı sonunda Korkuteli Bozova-1 GES’inin de faaliyete geçeceğinin müjdesini veren Muhittin Böcek, “2023 yılında üretimi GES santralleri sayısını 18’e üretimi de iki katına çıkarmayı planlıyoruz. GES’lerden çiftçilerimize tarımsal sulamada ortalama yüzde 74 enerji desteği sağlıyoruz. 11 GES, 4 biyokütle ve 1 atık ısıdan enerji tesisi olmak üzere 46 megawat kurulu güçteki 16 temiz enerji üretim tesisimiz aylık ortalama 141 bin hanenin elektrik enerjisini karşılayacak değerdedir” dedi.

“İlklere imza atan belediye”

Çevre dostu ulaşım çerçevesinde de birçok çalışma yaptıklarını aktaran Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, şunları söyledi:

“Raylı sistemler, bisiklet yolları, elektrikli araç şarj istasyonları, akıllı trafik ışıkları gibi uygulamaları hayata geçiriyoruz. Avrupa Birliği Matchup projesi ile 25 elektrikli motosiklet, 30 e-skoter ve 2 elektrikli otobüsü belediyemiz filosuna kattık. Hizmet binamız ve Ulaşım A.Ş. çatısında depolamalı GES’le kendi enerjisini üreten Türkiye’deki ilk ve tek kamu binası olduk. Bunları yaparken de ilgili platformlarda iklim dostu kuruluş olduğumuzu ifade ettik ancak sadece söylemde kalmasını istemedik. TSE’den ilgili uzman ekiplerin titiz incelemeleri, yerinde denetimleri neticesinde, hizmet binamızın sera gazı ölçümleri, raporlanması ve doğrulanmasına yönelik standartlar yerine getirildi. Hizmet binamız sıfır emisyonlu bina durumuna getirilerek TSE tarafından ’İklim Dostu Kuruluş’ belgesini almaya hak kazandı. Belediye binamızda yaptığımız enerji yönetim uygulamaları, sera gazı azaltma çalışmaları sonucunda TSE’den bu belgeyi alan Türkiye’de ilk belediye ve ilk kamu kurumuyuz” ifadelerini kullandı.

“Tüm belediyelere örnek olur”

TSE Akdeniz Bölge Koordinatörü Hasan Demirtaş ise, Türkiye’de ilk defa bir belediyenin bu belgeyi aldığına dikkat çekti. Muhittin Başkan’ın Antalya’da ilklere imza attığını söyleyen TSE Bölge Koordinatörü Demirtaş, “Enerji yönetim belgesi, iş sağlığı yönetim sistem belgesi konularında Muhittin Başkan, geçmişte arkadaşlarımızla güzel bir çalışma yapmış. Eğitimlere bizzat kendisi de katılıp, ciddi bir irade koymuş. Biz de Muhittin Başkan’a teşekkür ederiz. Hayırlı olsun, Antalya’da tüm belediyelere örnek olur” dedi.

İklim dostu kuruluş bayrağı göndere çekildi

TSE Akdeniz Bölge Koordinatörü Hasan Demirtaş, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e ‘İklim Dostu Kuruluş’ belgesi ve bayrağını teslim etti. Başkan Böcek ve beraberindekiler, Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası’na ‘İklim Dostu Kuruluş’ bayrağını çekti.