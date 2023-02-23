Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, deprem bölgesi Gaziantep’in Nurdağı ve İslahiye ilçelerini ziyaret ederek, büyükşehir belediyesi tarafından yürütülen çalışmaları denetledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, deprem bölgesi Gaziantep’in Nurdağı ve İslahiye ilçelerini ziyaret ederek, büyükşehir belediyesi tarafından yürütülen çalışmaları denetledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, deprem bölgesindeki ziyaretlerini sürdürüyor. Dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Hatay’da incelemelerde bulunan Başkan Böcek’in deprem bölgesindeki ikinci durağı Gaziantep ilinin Nurdağı ve İslahiye ilçeleri oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesinin yardım elini uzattığı Nurdağı’nı ziyaret eden Başkan Muhittin Böcek, çalışmaları denetledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Nurdağı yerleşkesinde kurulan aşevi, kurulumu devam eden konteyner kentte incelemelerde bulunan Başkan Böcek, depremzede vatandaşlarla bir araya gelerek, geçmiş olsun dileklerini iletti, yapılacaklarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Başkan Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi Gaziantep Nurdağı yerleşkesinde CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ile birlikte Nurdağı ve İslahiye’de yapılacak çalışmalara dair koordinasyon toplantısı da gerçekleştirdi.

"Yaşam alanı"

Birlik ve beraberlikle dayanışma içinde bu zor günlerin aşılacağını belirten Başkan Böcek, “Hatay’ın ardından yeni görev yerimiz Gaziantep’in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde depremzedelerimizin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Nurdağı’nda 50 konteynerlik alanda bir yaşam alanı oluşturuyoruz. İslahiye’de de bir çadır kent kuracağız. Her iki yerleşkede de aşevi hizmeti vereceğiz. Mobil ekmek fırınımızda sıcak ekmek üreteceğiz. Yerleşkelerde mobil banyo ve seyyar tuvaletlerin montajları devam ediyor. Vatandaşımızın her zaman yanındayız, hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Beraber yaraları sarıp geleceğimizi inşa etmek için çalışıyoruz” diye konuştu.

Nurdağı’nda, Sağlık Bakanlığı ve Eczacılar Birliği çadırını da ziyaret eden Başkan Muhittin Böcek, sağlık görevlileri ve eczacılarla bir araya geldi. Başkan Böcek, Gaziantep’te Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’nin İslahiye yerleşkesinde kurduğu aşevini de ziyaret ederek çalışanlara kolaylıklar diledi.